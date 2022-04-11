النفط يتراجع بسبب إغلاق الصين والسحب من الاحتياطيات

تراجعت أسعار النفط بأكثر من دولارين للبرميل، اليوم الاثنين، عقب انخفاض أسبوعي ثان على التوالي بعد أن أعلنت دول عن خطط لسحب كميات قياسية من الخام والمنتجات النفطية من مخزوناتها الإستراتيجية ومع استمرار عمليات الإغلاق في الصين، وفق ما أوردته، وكالة ”رويترز“.

وهبط خام برنت 2.05 دولار أو 2.0% إلى 100.73 دولار للبرميل بحلول الساعة الـ0620 بتوقيت غرينتش، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.17 دولار أو 2.2 % إلى 96.09 دولار.

وتراجع خام برنت الأسبوع الماضي 1.5% بينما نزل النفط الأمريكي 1%.

وتعرض الخامان القياسيان على مدى الأسابيع الماضية لأشد حالات التقلب منذ يونيو/حزيران 2020.

وتراقب السوق عن كثب التطورات في الصين، حيث أبقت السلطات على شنغهاي، وهي المدينة التي يبلغ عدد سكانها 26 مليون نسمة، مغلقة بموجب سياسة ”عدم التسامح“ مع كوفيد-19.

والصين هي أكبر مستورد للنفط في العالم.

وقال كبير محللي السوق في أواندا، جيفري هالي ”تتزايد المخاوف الآن من أنه إذا انتشرت موجة أوميكرون في الصين إلى مدن أخرى، فإن سياستها الخاصة بعدم وجود كوفيد ستشهد عمليات إغلاق جماعية ممتدة تؤثر سلبا على كل من الإنتاج الصناعي والاستهلاك المحلي“.

وستفرج الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية عن 60 مليون برميل خلال الأشهر الـ 6 المقبلة، إلى جانب كمية مماثلة من الولايات المتحدة في إطار سحب 180 مليون برميل الذي أعلنت عنه في مارس/ آذار.

ويهدف هذا التحرك إلى تعويض النقص في الخام الروسي بعد تعرض موسكو لعقوبات شديدة في أعقاب غزوها لأوكرانيا.

ومع ذلك، ليس من الواضح ما إذا كان ذلك سيعوض بالكامل نقص النفط الروسي مع استمرار الصادرات، إذ زادت الهند من وارداتها بعد أن أغرتها التخفيضات الكبيرة.

وأظهرت بيانات صادرة عن خلية التخطيط والتحليل البترولي بوزارة النفط الهندية اليوم الاثنين، ارتفاع الطلب على الوقود في البلاد بنسبة 4.2% إلى أعلى مستوى في 3 أعوام في مارس/ آذار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغ إجمالي استهلاك الوقود، وهو مؤشر للطلب على النفط، 19.41 مليون طن، وهو أعلى مستوى منذ مارس/ آذار 2019.

وارتفعت مبيعات البنزين 6.2% لتصل إلى 2.91 مليون طن مقارنة بالفترة ذاتها قبل عام.