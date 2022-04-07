المجر تحصل على أول شحنة من الوقود النووي الروسي منذ بداية الحرب في أوكرانيا

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

وصلت طائرة تحمل وقودًا نوويًا من روسيا إلى المجر، وهو من مصادر الطاقة المستثناة من نظام العقوبات الغربية على موسكو، حسبما أشار وزير خارجية المجر، اليوم الخميس.

وكتب بيتر زيجارتو على ”فيسبوك“: ”تمكّنا من استقبال للمرة الأولى، الأربعاء، طائرة روسية تنقل وقودًا نوويًا وحلّقت فوق بيلاروس، وبولندا، وسلوفاكيا“.

وأضاف: ”حتى الآن، كان النقل يحصل عن طريق السكك الحديدية في أوكرانيا، ولكن بسبب الحرب، أصبح ذلك مستحيلًا“.

وتابع أن ”الطاقة النووية استثناء في نظام عقوبات الاتحاد الأوروبي“ الذي يستهدف موسكو والذي اعتمد بعد بداية الغزو الروسي لأوكرانيا، في 24 شباط/ فبراير.

ومن المتوقع أن يستمر إعفاء هذا النوع من موارد الطاقة في وقت يناقش فيه الاتحاد الأوروبي إجراءات جديدة بعد الاستياء الذي أثاره اكتشاف جثث بملابس مدنية في بوتشا شمال غرب كييف، نهاية هذا الأسبوع، بعد انسحاب الروس.

واتهمت كييف المجر، اليوم الخميس ”بمساعدة بوتين“ في الحرب على أوكرانيا، غداة تصريحات رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان الذي أبدى استعداده لشراء الغاز الروسي بالروبل، على عكس دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.

وتمتلك المجر محطة نووية في مدينة باكس تمّ توسيعها، في العام 2014، من قبل مجموعة ”روساتوم“ الروسية.