تداعيات ارتفاع أسعار الوقود عالميا تفاقم معاناة اليمنيين في شهر رمضان

يجد اليمنيون أنفسهم، هذه المرة، في مواجهة تحديات اقتصادية إضافية مرتبطة بارتفاع أسعار الوقود عالميا، تسببت بتفاقم الأزمة الإنسانية الأكبر على مستوى العالم، وضاعفت من أوجه معاناتهم المعيشية، في ظل دخول الحرب عامها الثامن.

ودفع ارتفاع أسعار الوقود عالمياً، بسبب الحرب الروسية – الأوكرانية، اليمنيين إلى التخلي عن كثير من أصنافهم الغذائية، تزامنا مع شهر رمضان، بعد ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية، إلى جانب المشتقات النفطية، في حين يتواصل اضطراب العملة المحلية وضعف القدرة الشرائية للمواطنين.

وأعلنت الأمم المتحدة، الثلاثاء، في تغريدة على ”تويتر“، نشرها مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، أن ملايين اليمنيين ليس لديهم ما يكفي من الطعام خلال شهر رمضان. في حين تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن حوالي 23.4 مليون يمني بحاجة إلى مساعدة إنسانية في عام 2022.

التخلي عن متطلبات الغذاء الرمضانية

ويقول المواطن إقبال مصطفى، لـ“إرم نيوز“، إن ”أسرته تخلت عن قائمة من متطلباتها الغذائية الرمضانية المعتادة سنويًا، وأصبح بالكاد يستطيع توفير الأساسيات؛ بسبب زيادة سوء وضعه الاقتصادي خلال الفترة الأخيرة، بعدما ترك سيارة الأجرة التي كانت مصدر دخله متوقفة أمام باب منزله المستأجر، منذ أكثر من شهر“.

ويشير مصطفى إلى أنه بات يعمل لدى أحد أصدقائه كبائع على الرصيف، لأن عمله كسائق سيارة أجرة لم يعد يوفر له دخلا ماديًا، في ظل الارتفاع الأخير لأسعار المشتقات النفطية في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، ووصول سعر صفيحة البترول بسعة 20 ليترا إلى 22500 ريال يمني (نحو 32 دولاراً حسب آخر نشرة صرف).

وقال إنه لا يخفي ندمه على 4 سنوات أمضاها من عمره في دراسته الجامعية، بعد وصوله إلى قناعة بأن شهادته الجامعية التي حصل عليها قبل 11 عاما لا يمكنها توفير عمل له، ما اضطره قبل عامين إلى بيع ما تملكه زوجته من ذهب، واستدانة مبلغ مالي ليشتري سيارته حتى يتمكن من مواجهة شظف العيش وصعوبته، وسط ارتفاع معدلات البطالة.

الأزمة الروسية – الأوكرانية

ومنذ اندلاع الأزمة الروسية – الأوكرانية، وارتفاع أسعار النفط عالمياً، ارتفعت نسبة أسعار القمح في اليمن إلى أكثر من 35%، وسط فجوة غذائية تقدر بنحو 97% من حجم الاحتياج، وفق تقرير صادر مؤخرًا عن مركز ”الدراسات والإعلام الاقتصادي“ المحلي.

واعتبر عضو الغرفة التجارية والصناعية في عدن، المنسق العام للجنة الإغاثة في اليمن، جمال بلفقيه، في حديثه إلى ”إرم نيوز“، أن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية ألقت بظلالها على العالم كله، لكن تأثيراتها في اليمن ستتضاعف بسبب الأزمة الإنسانية، واستمرار اضطراب العملة المحلية أمام العملات الأجنبية والاقتصاد المنهار.

وقال إن ”اليمن بلد معتمد بشكل أساسي على استيراد المواد الغذائية من الخارج، خصوصاً مادة القمح، وبالتأكيد فإن هناك أضرارا ستواجه المواطنين تتمثل في ارتفاع أسعارها في حال استمرت هذه الظروف“.

القمح ينفد

وأكد أن ”لدى اليمن مخزونا استراتيجيا من القمح يكفي لمدة 6 أشهر، وهو كفيل لمواجهة احتياجات شهر رمضان ومواجهة أي صعوبات مقبلة، ونتمنى أن يتم خلال هذه الفترة إيجاد حلول حقيقية لمثل هذه التحديات“.

ويعتقد رئيس مركز ”الدراسات والإعلام الاقتصادي“ في اليمن، مصطفى نصر، أن اليمن لا يقوى على مواجهة الكثير من التأثيرات السلبية الإضافية التي أفرزتها الأزمة العالمية، في ظل أزمته الإنسانية واقتصاده المتداعي.

وقال نصر، في حديثه إلى ”إرم نيوز“، إن ”نسبة استيراد اليمن للقمح من روسيا وأوكرانيا كبيرة، وبالتالي ستكون أسعار الأسواق البديلة لهذه السلعة غالية، إلى جانب إمكانية حدوث شحّ في المعروض العالمي من القمح، ما سيرفع أسعاره، ناهيك عن ارتفاع أسعار الشحن والنقل والتأمين. وكل ذلك سينعكس مباشرة على أسعار كثير من السلع، ما يضع اليمن أمام تحد كبير خلال الفترة المقبلة للتعامل مع أزمة من هذا النوع، إضافة إلى ما تعانيه أصلا“.

وأشار إلى ”ضرورة أن تضع الحكومة خطة جدّية للتخفيف من تداعيات هذه الأزمة الكبيرة، التي دفعت الكثير من الدول إلى تقليص حجم صادراتها في ظل السباق العالمي للحصول على ما يكفي من الغذاء، خاصة من القمح والزيوت وغيرها“.

ويقول الصحافي الاقتصادي ماجد الداعري، لـ“إرم نيوز“، إنه لا يمكن لليمن مواجهة آثار هذه الأزمة وتداعياتها إلا من خلال رفع إنتاجه النفطي وتأهيل منشآته ومصفاة عدن النفطية، حتى يتمكن من مواجهة احتياجات السوق المحلية، وتصدير أكبر كميات ممكنة إلى الخارج.

ويلفت إلى أن ذلك لا يمكن تحقيقه إلا بوقف الحرب وتهدئة الأوضاع، وفق اتفاق سلام وطني دائم، يضمن إقناع شركات الإنتاج العالمية للعودة والعمل في اليمن مجددًا، ورفع أي قيود على الموانئ والصادرات اليمنية، ووضع حد لفساد الشرعية الذي يستأثر بالعائدات المالية للكميات النفطية المصدّرة.