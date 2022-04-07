قالت وكالة كيودو اليابانية للأنباء، اليوم الخميس، إن اليابان ستسحب 15 مليون برميل من احتياطيات النفط الحكومية والخاصة في إطار الجولة الثانية من عملية سحب منسقة تقودها وكالة الطاقة الدولية.

وقالت كيودو إن الخطوة ستمثل أكبر مساهمة لليابان على الإطلاق في العملية التي تقودها وكالة الطاقة الدولية.

وقال المدير التنفيذي للوكالة يوم الأربعاء، إن الدول الأعضاء اتفقت على سحب 60 مليون برميل من مخزونات النفط، إضافة إلى 180 مليون برميل أعلنت واشنطن الأسبوع الماضي سحبها من مخزوناتها بهدف تهدئة الأسعار بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وارتفعت العقود الآجلة للنفط، الخميس، من أدنى مستوى في 3 أسابيع لامسته في الجلسة السابقة، بعد أن قالت دول كبرى مستهلكة إنها ستفرج عن كميات كبيرة من الاحتياطيات النفطية، بينما لا تزال المخاوف من شح المعروض تهيمن على توقعات السوق، وفق ما أوردته، وكالة ”رويترز“.

فيما ارتفعت عقود برنت 1.48 دولار أو 1.5% إلى 102.55 دولار للبرميل.

وزادت عقود الخام الأمريكي 1.26 دولار، أو 1.3%، إلى 97.49 دولار للبرميل.

وخسر الخامان القياسيان أكثر من 5% في الجلسة السابقة، وسجلا أدنى مستوى عند الإغلاق منذ الـ16 من مارس/ آذار.

وقالت وكالة الطاقة الدولية إن دولها الأعضاء ستفرج عن 120 مليون برميل من الاحتياطيات الإستراتيجية لمحاولة تهدئة زيادات حادة في الأسعار.

وبحسب مصدرين مطلعين فإن الرقم سيشمل 60 مليون برميل من الاحتياطيات الإستراتيجية في الولايات المتحدة. ويشكل ذلك التعهد جزءا من إعلان أمريكي سابق عن سحب 180 مليون برميل من الاحتياطيات.

لكن محللين وتجارا قالوا إنه ”حتى مع الإفراج عن مخزونات النفط تظل الإمدادات شحيحة“.

وهذه هي المرة الثانية التي تفرج فيها وكالة الطاقة الدولية عن نفط من الاحتياطيات هذا العام وتعزز فعليا المعروض العالمي بنحو مليوني برميل يوميا للشهرين المقبلين على الأقل، بينما يحاول العالم التغلب على الخسارة المحتملة للنفط الروسي. ولدى المجموعة مجتمعة نحو 1.5 مليار برميل في الاحتياطيات الإستراتيجية.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قال إن الولايات المتحدة ستسحب مليون برميل يوميا من النفط الخام لمدة ستة أشهر من الاحتياطي الإستراتيجي بدءا من أيار/ مايو، مضيفًا أن الحلفاء والشركاء قد يسحبون بالإضافة إلى ذلك 30 إلى 50 مليون برميل من النفط.