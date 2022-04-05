اقتصاد

وزارة: بعض محطات الكهرباء في ألمانيا قد تتوقف إذا فُرض حظر على الفحم الروسي
تاريخ النشر: 05 أبريل 2022 19:24 GMT
تاريخ التحديث: 05 أبريل 2022 20:15 GMT

وزارة: بعض محطات الكهرباء في ألمانيا قد تتوقف إذا فُرض حظر على الفحم الروسي

أظهر تقرير من وزارة الاقتصاد الألمانية اليوم الثلاثاء أن ألمانيا ستضطر على الأرجح إلى وقف تشغيل بعض محطاتها للكهرباء إذا أنهت واردات الفحم من روسيا على الفور،

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المصدر: رويترز

أظهر تقرير من وزارة الاقتصاد الألمانية اليوم الثلاثاء أن ألمانيا ستضطر على الأرجح إلى وقف تشغيل بعض محطاتها للكهرباء إذا أنهت واردات الفحم من روسيا على الفور، رغم أن اعتمادها على روسيا في ذلك الوقود ينكمش سريعا.

وأشار التقرير إلى أن حصة روسيا في واردات ألمانيا من الفحم ستهبط إلى 25 بالمئة في الأعوام القليلة القادمة من المستوى الحالي البالغ 50 في المئة بسبب تغييرات في العقود مؤخرا.

وقال التقرير إن ألمانيا قد تصبح مستقلة عن الفحم الروسي بحلول الخريف.

لكن حظرا فوريا على واردات الفحم من روسيا سيؤدي إلى ”نقص في الفحم بعد أسابيع قليلة“.

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