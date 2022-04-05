وزارة: بعض محطات الكهرباء في ألمانيا قد تتوقف إذا فُرض حظر على الفحم الروسي

أظهر تقرير من وزارة الاقتصاد الألمانية اليوم الثلاثاء أن ألمانيا ستضطر على الأرجح إلى وقف تشغيل بعض محطاتها للكهرباء إذا أنهت واردات الفحم من روسيا على الفور، رغم أن اعتمادها على روسيا في ذلك الوقود ينكمش سريعا.

وأشار التقرير إلى أن حصة روسيا في واردات ألمانيا من الفحم ستهبط إلى 25 بالمئة في الأعوام القليلة القادمة من المستوى الحالي البالغ 50 في المئة بسبب تغييرات في العقود مؤخرا.

وقال التقرير إن ألمانيا قد تصبح مستقلة عن الفحم الروسي بحلول الخريف.

لكن حظرا فوريا على واردات الفحم من روسيا سيؤدي إلى ”نقص في الفحم بعد أسابيع قليلة“.