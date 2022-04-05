محطة "تشينغداو" الصينية تستقبل أول شحنة غاز قطرية

قالت بورصة شنغهاي للبترول والغاز الطبيعي التي تساندها الدولة إن محطة للغاز الطبيعي المسال في شرق الصين، تشغلها شركة النفط والغاز العملاقة المملوكة للدولة (سينوبك كورب)، استقبلت أول شحنة من دولة قطر.

وذكرت البورصة في حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الصيني ”وي تشات“، اليوم الثلاثاء، أن الشحنة التي يبلغ حجمها 205 آلاف متر مكعب، بدأ تفريغها في محطة ”تشينغداو“، في إقليم شاندونغ، في الثالث من نيسان/ أبريل، وهو أول تزويد بالغاز القطري للإقليم الواقع في شرق الصين، وفقاً لما ذكرته وكالة ”رويترز“.

وبحسب الوكالة، فإن هذه الشحنة من الغاز جزء من عقد توريد مدته عشر سنوات أبرمته سينوبك مع قطر للبترول في آذار/ مارس من العام الماضي؛ من أجل إمدادات سنوية تبلغ مليوني طن أو 2.8 مليار متر مكعب ابتداء من العام الجاري.

وتقوم سينوبك بتوسعة محطة تشينغداو في مسعى لمضاعفة طاقتها السنوية إلى 14 مليون طن بحلول نهاية عام 2023.

واستقبلت محطة الغاز المسال التابعة للشركة في تيانجين بالقرب من بكين أول شحنة من الغاز القطري في كانون الثاني/ يناير، بموجب نفس الاتفاق.

في السياق، بلغ إجمالي صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال خلال العام الماضي نحو 84 مليون طن، تمثل ما نسبته 21.6 % من حجم تجارة الغاز العالمية.

ووفقا لبيانات حديثة على موقع ”قطر للطاقة“ الرسمي، فقد تصدرت قطر كبار موردي الغاز الطبيعي المسال في العالم للسنة الخامسة على التوالي.

وبلغ إجمالي تجارة الغاز المسال عالمياً نحو 387.9 مليون طن في 2021 بنمو نسبته 5.7 %، مقارنة بصادرات عام 2020 التي بلغ حجمها 366.9 مليون طن، وحوالي 373.8 مليون طن في 2019.

وأشارت ”قطر للبترول“ إلى أن الصادرات القطرية من الغاز الطبيعي المسال وصلت في 2021 إلى أكثر من 25 وجهة حول العالم، منها حوالي 54.2 مليون طن للسوق الآسيوي بنسبة 67.6 بالمئة، والسوق الأوروبي بحوالي 16.4 مليون طن وبنسبة 20.5 بالمئة، و1.9 مليون طن لأميركا اللاتينية، و4.2 مليون لمنطقة الشرق الأوسط.

وتصدرت كوريا الجنوبية الوجهات القطرية خلال العام الماضي بإجمالي صادرات بلغ حجمها 10.8 مليون، ثم الهند التي احتلت المرتبة الثانية بواقع 10.1 مليون طن، تلتها اليابان بحجم 8.6 مليون طن، ثم الصين بحوالي 8.3 مليون طن.

وتركزت صادرات قطر من الغاز إلى آسيا على 8 وجهات شملت اليابان والصين وباكستان وتايوان وبنغلاديش وتايلاند وكوريا الجنوبية والهند، في حين تركزت صادراتها إلى أوروبا على 11 وجهة، شملت إيطاليا والمملكة المتحدة وبلجيكا وإسبانيا وبولندا واليونان وفرنسا والبرتغال وكرواتيا وتركيا وهولندا.