إيطاليا تسعى لزيادة استيراد الغاز من الجزائر وليبيا وأذربيجان‎‎

قال وزير التحول البيئي الإيطالي روبرتو شينجولاني، اليوم الاثنين، إنه من المتوقع أن تبرم بلاده أولى الصفقات للحصول على مزيد من الغاز من موردين آخرين، ليحل محل التدفقات من روسيا خلال الأسبوع المقبل أو نحو ذلك، بحسب وكالة ”رويترز“.

وقال الوزير في مؤتمر عبر الإنترنت: ”هناك سلسلة محادثات جارية، وخلال الأسابيع القليلة المقبلة سنبرم أولى الاتفاقات“، موضحا أن ”بلاده تتوقع الحصول على كمية إضافية من الغاز حجمها عشرة مليارات متر مكعب من خطوط أنابيب من الجزائر وليبيا وأذربيجان العام الجاري“.

وتزود روسيا القارة الأوروبية بـ40% من احتياجاتها الطاقية، لكن عقبات كبيرة تجعل الاتحاد الأوروبي غير قادر على تعويض السوق الروسية من الطاقة في الأمد القريب.

وفي وقت سابق اليوم الإثنين، قال وزير المال الألماني كريستيان ليندنر إن بلاده لا يمكنها الاستغناء عن إمدادات الغاز الروسي ”في الوقت الراهن“، وإن العقوبات المفروضة على موسكو في هذا القطاع ستضر الاتحاد الأوروبي أكثر من روسيا.

وأوضح ليندنر، في لوكسمبورغ قبل اجتماع مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي: ”يجب أن نبحث في فرض عقوبات صارمة، لكن في الوقت الراهن، لا يمكن استبدال إمدادات الغاز الروسي“، وأن قطعها ”سيضرنا أكثر من روسيا“.

وأعلنت ألمانيا، الأربعاء الماضي، ”إنذارا مبكرا“ بأنها قد تتجه نحو إعلان حالة الطوارئ فيما يتعلق بإمدادات الغاز، وقالت إن الإجراء يهدف إلى الاستعداد لتعطل محتمل أو توقف لتدفقات الغاز الطبيعي من روسيا، وفقًا لوكالة ”رويترز“.

وقال وزير الاقتصاد روبرت هابيك، في بيان، إن ”الإمدادات في مأمن بالوقت الراهن، وإن ألمانيا تراقب عن كثب تدفقات الإمدادات مع مشغلي السوق“. والشهر الماضي، أعلنت ألمانيا أنها ستخفض اعتمادها على موارد الطاقة الروسية بشكل حاد وسريع باستغنائها عن واردات الفحم بحلول الخريف، وعن واردات النفط بحلول نهاية العام، بحسب وكالة ”فرانس برس“.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قرر اعتماد بلاده آلية لبيع الغاز الطبيعي، تتضمن دفع الدول ”غير الصديقة“ حسب تعبير الكرملين، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، ثمن واردات الغاز بالروبل، وطالب العملاء من الدول المذكورة فتح حسابين في مصرف ”غازبروم بنك“، الأول بالروبل الروسي والثاني بعملات أجنبية، تحت طائلة قطع الإمدادات عنها.