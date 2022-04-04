اقتصاد

الدولة الألمانية تتولى مؤقتا الإشراف على فرع شركة غازبروم الروسية
تاريخ النشر: 04 أبريل 2022 15:39 GMT
تاريخ التحديث: 04 أبريل 2022 16:00 GMT

الدولة الألمانية تتولى مؤقتا الإشراف على فرع شركة غازبروم الروسية

ستتولى الدولة الألمانية الإشراف مؤقتًا على الفرع الألماني لشركة غازبروم الروسية؛ نظرا "لأهميتها في تزويد ألمانيا بالطاقة"، و"لعدم تعريض منشآت قطاع الطاقة في

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المصدر: ا ف ب

ستتولى الدولة الألمانية الإشراف مؤقتًا على الفرع الألماني لشركة غازبروم الروسية؛ نظرا ”لأهميتها في تزويد ألمانيا بالطاقة“، و“لعدم تعريض منشآت قطاع الطاقة في ألمانيا لقرارات تعسفية من قبل الكرملين“، حسبما أعلن وزير الاقتصاد روبرت هابيك، الإثنين.

وستصبح الوكالة الفدرالية للشبكات، التابعة لوزارة الاقتصاد الألمانية، المسؤولة عن ”غازبروم جيرمانيا“، حتى 30 أيلول/ سبتمبر، بعدما كانت شركة غازبروم المالك الوحيد له.

غير أن المجموعة الروسية كانت قد أعلنت، الجمعة، ”انسحابها“ من هذا الفرع، من دون أن توضح على الفور هوية المسؤول الجديد عنه؛ ما تسبب بغموض حول مصير هذا الفرع في ظلّ نزاع حول الغاز الروسي.

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