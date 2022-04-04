الدولة الألمانية تتولى مؤقتا الإشراف على فرع شركة غازبروم الروسية

ستتولى الدولة الألمانية الإشراف مؤقتًا على الفرع الألماني لشركة غازبروم الروسية؛ نظرا ”لأهميتها في تزويد ألمانيا بالطاقة“، و“لعدم تعريض منشآت قطاع الطاقة في ألمانيا لقرارات تعسفية من قبل الكرملين“، حسبما أعلن وزير الاقتصاد روبرت هابيك، الإثنين.

وستصبح الوكالة الفدرالية للشبكات، التابعة لوزارة الاقتصاد الألمانية، المسؤولة عن ”غازبروم جيرمانيا“، حتى 30 أيلول/ سبتمبر، بعدما كانت شركة غازبروم المالك الوحيد له.

غير أن المجموعة الروسية كانت قد أعلنت، الجمعة، ”انسحابها“ من هذا الفرع، من دون أن توضح على الفور هوية المسؤول الجديد عنه؛ ما تسبب بغموض حول مصير هذا الفرع في ظلّ نزاع حول الغاز الروسي.