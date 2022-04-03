هبوط أسعار النفط بعد التوصل لهدنة في اليمن

تراجعت أسعار النفط في بداية التعاملات الآسيوية بعد أن رحبت دولة الإمارات وجماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران بهدنة ستؤدي إلى وقف العمليات العسكرية على الحدود السعودية اليمنية مما يخفف من بعض المخاوف بشأن مشكلات الإمدادات المحتملة.

وتأتي الخسائر المبكرة هذا الأسبوع بعد انخفاض أسعار النفط عند الإغلاق 13 في المئة الأسبوع الماضي فيما يعد أكبر انخفاض أسبوعي لها منذ عامين عندما أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن أكبر سحب على الإطلاق من احتياطيات النفط الأمريكية.

وتراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 1.01 دولار أو واحد في المئة إلى 103.38 دولار للبرميل بحلول الساعة 2223 بتوقيت جرينتش.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 84 سنتا أو0.9 في المئة إلى 98.43 دولار للبرميل.

وتراجعت أسعار النفط الجمعة قبيل اجتماع الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية لمناقشة السحب من احتياطيات النفط الاستراتيجية تزامنا مع سحب ضخم مزمع من الاحتياطيات في الولايات المتحدة.

واتجه خام برنت وخام غرب تكساس الأمريكي الوسيط صوب أكبر انخفاض أسبوعي لهما في عامين بنسبة 13 بالمئة و12 بالمئة على الترتيب.

ونزلت العقود الآجلة لخام برنت ستة سنتات أو 0.1 بالمئة إلى 104.65 دولار للبرميل.

وانخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي 37 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 99.91 دولار للبرميل.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن الخميس الماضي سحب مليون برميل نفط يوميا على مدى ستة أشهر بدءا من مايو أيار، وهو أكبر سحب من احتياطيات النفط الاستراتيجية الأمريكية.

ومن المقرر أن تجتمع الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية في الساعة 1200 بتوقيت جرينتش اليوم الجمعة لمناقشة سحب المزيد من احتياطيات النفط.

وأعلن تكتل أوبك+ الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها ومنهم روسيا أمس الخميس التزامه بخطط زيادة الإنتاج 432 ألف برميل يوميا في مايو أيار على الرغم من الضغوط الغربية لزيادة الكمية.