"سوناطراك": نبحث مع إيني زيادة إمدادات الغاز إلى إيطاليا

أعلنت شركة سوناطراك الجزائرية للنفط والغاز المملوكة للدولة اليوم الأحد إنها تُجري مناقشات مع مجموعة الطاقة إيني حول كيفية زيادة إمدادات الغاز إلى إيطاليا في الأجلين القصير والمتوسط، وفقا لرويترز.

وقالت إن الجانبين ”استعرضا المبادرات قصيرة ومتوسطة المدى التي من شأنها أن تساهم في الرفع من إمداد هذا البلد عبر خط أنابيب نقل الغاز ترانسماد-إنريكو ماتي“.

ولم تكشف سوناطراك عن تفاصيل بشأن الكميات، والجزائر هي أحد موردي الغاز الرئيسيين إلى إيطاليا.

وفي فبراير/شباط الماضي، وقعت شركة الطاقة الوطنية ”سوناطراك“ عقدا مع مجموعة ”سينوبك“ الصينية بقيمة 25 مليار دينار (178.6 مليون دولار) لبناء مستودع لتخزين الغاز الطبيعي المسال.

ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية، أن المستودع الذي يبلغ حجمه 150 ألف متر مكعب سيقام في مرفأ سكيكدة.

وتخطط شركة النفط والغاز الجزائرية ”سوناطراك“ لزيادة صادراتها من الغاز المسال، من خلال تنفيذ عدة مشروعات وإبرام صفقات تمكنها من تلبية الطلب المتزايد على الوقود.