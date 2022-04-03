"سوناطراك": نبحث مع إيني زيادة إمدادات الغاز إلى إيطاليا

أعلنت شركة سوناطراك الجزائرية للنفط والغاز المملوكة للدولة اليوم الأحد إنها تُجري مناقشات مع مجموعة الطاقة إيني حول كيفية زيادة إمدادات الغاز إلى إيطاليا في الأجلين القصير والمتوسط، وفقا لرويترز.
وقالت إن الجانبين ”استعرضا المبادرات قصيرة ومتوسطة المدى التي من شأنها أن تساهم في الرفع من إمداد هذا البلد عبر خط أنابيب نقل الغاز ترانسماد-إنريكو ماتي“.
ولم تكشف سوناطراك عن تفاصيل بشأن الكميات، والجزائر هي أحد موردي الغاز الرئيسيين إلى إيطاليا.
وفي فبراير/شباط الماضي، وقعت شركة الطاقة الوطنية ”سوناطراك“ عقدا مع مجموعة ”سينوبك“ الصينية بقيمة 25 مليار دينار (178.6 مليون دولار) لبناء مستودع لتخزين الغاز الطبيعي المسال.
ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية، أن المستودع الذي يبلغ حجمه 150 ألف متر مكعب سيقام في مرفأ سكيكدة.
وتخطط شركة النفط والغاز الجزائرية ”سوناطراك“ لزيادة صادراتها من الغاز المسال، من خلال تنفيذ عدة مشروعات وإبرام صفقات تمكنها من تلبية الطلب المتزايد على الوقود.
وقالت الشركة في بيان، إن العقد الذي تبلغ آجال إنجازه 40 شهرا، يتضمن إنجاز مشروع لتفكيك الخزانين الموجودين على مستوى المركب، كما يتضمن المشروع توفير تجهيزات وتركيبها من أجل ربط الخزان الجديد بنظام تحميل الغاز الطبيعي المميع للمشروع الجاري إنجازه للرصيف الجديد المخصص لتوسعة ميناء النفط لسكيكدة.
وبحسب سوناطراك، فإن المشروع سيسمح بضمان إزالة وتناوب السفن الناقلة للغاز الطبيعي المميع المخصصة للتصدير.
وبمجرد تسليمه، سيسمح هذا المشروع برفع سعة تخزين الغاز الطبيعي المميع لمجمع سوناطراك، وزيادة حجم عمليات إزالة السفن ذات الصلة.
ويأتي المشروع الجديد، في ظل مساعي الشركة لتعزيز قدراتها التصديرية، خاصة إلى الأسواق الأوروبية، التي تعد المستورد الرئيس للغاز الجزائري.
وكان إنتاج الغاز الطبيعي المسال في الجزائر، قد شهد خلال 2021، زيادة كبيرة بلغت نحو 14 %؛ ووصل إلى نحو 26.3 مليون متر مكعب مقارنة بـ23.1 في عام 2020.
وسجلت صادرات سوناطراك زيادة في العام الماضي بنحو 18 % مقارنة بعام 2020؛ إذ انتقلت من 80.7 مليون طن من النفط المكافئ نهاية 2020 إلى 95 مليون طن من النفط المكافئ في 2021.
كما نجحت في تأمين متطلبات السوق الوطنية التي بلغت 64 مليون طن من النفط المكافئ في 2021 بزيادة 9 % مقارنة بسنة 2020.