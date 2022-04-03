الكويت ترفع سعر وقود السيارات 98 أوكتين لمدة 3 أشهر

قالت شركة البترول الوطنية الكويتية في بيان اليوم الأحد، إنه تقرر رفع سعر وقود السيارات 98 أوكتين إلى 235 فلسا للتر من 200 فلس اعتبارا من أول أبريل/ نيسان ولمدة ثلاثة أشهر.

وستظل أسعار بقية أنواع الوقود في الكويت دون تغيير، وفقا لرويترز.

وكانت شركة البترول الوطنية قد قالت، إن لجنة إعادة دراسة مختلف أنواع الدعوم التي تُقدم بالدولة ارتأت أن تُثبت أسعار المنتجات النفطية: الديزل، والكيروسين، والغازولين 91، والغازولين 95، مع تعديل سعر الغازولين 98 (ألترا) في محطات بيع الوقود بالتجزئة، مع إلغاء نسبة الربح المقدمة بـ15%، والموافقة على رفع السعر دون تضمن نسبة الربح للغازولين 98 ألترا ليصبح 235 فلسًا للتر.

ويُعد غازولين ”ألترا – 98 أوكتين“ من أقل أنواع الوقود استهلاكًا في الكويت، مقارنة بالاستهلاك اليومي للغازولين الخصوصي والممتاز، إذ يتراوح حجم استهلاك الكويت من غازولين ألترا ما بين 78 و173 ألف لتر يوميًا، من إجمالي يتراوح بين 12 و13 مليون لتر يوميًا، لمختلف أنواع البنزين.

وشهد نمط الاستهلاك في الكويت تغيرًا منذ أغسطس/آب العام 2016، بموجب قرار مجلس الوزراء بعد قرار رفع أسعار الغازولين، إذ تغيّر استهلاك الغازولين من الخصوصي إلى الممتاز، نظرًا إلى تفاوت الأسعار بين المنتجين.

وبدورها تخطط شركة البترول الكويتية إلى زيادة صادرات النفط، من خلال تنفيذ عدد من المشروعات الضخمة لتطوير المصافي وموانئ التصدير، بالتزامن مع خطط زيادة الإنتاج.

وكانت شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن الكويتية قد أعلنت أنها حازت أقلّ الأسعار في مناقصة تابعة لشركة البترول الوطنية الكويتية، بمبلغ قدره 5.879 مليون دينار (19.34 مليون دولار أمريكي)، ولمدة 24 شهرًا.

وقالت شركة سفن في بيان للبورصة الكويتية في وقت سابق، إن المناقصة خاصة بمشروع تحسين تكامل الرصيف الشمالي، لتسهيل تصدير النفط الخام ومنتجات الهيدروكربونات بمصفاة ميناء الأحمدي.

يأتي المشروع بالتزامن مع مساعي الكويت لزيادة إنتاج النفط إلى 3.5 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2025، مع العمل على رفع الإنتاج واستغلال إمكانات البلاد للوصول إلى 4 ملايين برميل يوميًا بحلول 2035.

وأوضحت شركة سفن أنها تسلّمت كتابة ترسية المناقصة من شركة البترول الكويتية، موضحةً بأنها ستُفصح عن الأثر المالي للمشروع فور توقيع العقد.