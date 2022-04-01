في اتصال مع هرتسوغ.. أردوغان يدين الهجمات ضد إسرائيل

أدان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، العمليات الأخيرة التي وقعت في إسرائيل خلال الأيام الماضية، وأسفرت عن مقتل 11 إسرائيليًا، واصفًا تلك العمليات بـ ”الإرهابية“، وفق ما أوردته القناة 13 العبرية.

وبحسب القناة العبرية، فإن أردوغان أجرى اتصالًا هاتفيًا بالرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، مساء اليوم الجمعة، أدان فيه العمليات الأخيرة التي وقعت في تل أبيب، والخضيرة، وبئر السبع.

وأضافت القناة العبرية أن ”أردوغان أدان تلك العمليات ووصفها بـ(الإرهابية)، وأرسل تعازيه لعائلات القتلى الإسرائيليين، وتمنياته بالشفاء للجرحى“.

ودعا أردوغان، خلال الاتصال الهاتفي، نظيره الإسرائيلي إلى ”ضرورة اتخاذ خطوات وإجراءات تهدف للحفاظ على الهدوء في المنطقة خلال شهر رمضان وعيد الفطر، وعيد الفصح اليهودي“.

وتمنى أردوغان، خلال الاتصال، ”السلامة لرئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت بعد إصابته بفيروس كورونا، وأرسل أمنياته بذلك له عبر هرتسوغ“، وفق القناة العبرية.

من ناحيته، قال مكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه أبلغ نظيره الإسرائيلي في مكالمة هاتفية بأن التعاون في مجال الطاقة يعود بالفائدة على البلدين وأنه يأمل في استمرار الزخم الذي تمخضت عنه المحادثات في الآونة الأخيرة، بحسب ”رويترز“.

وذكرت الرئاسة التركية في بيان أيضًا أن أردوغان شدد أيضًا على ”أهمية السماح للفلسطينيين بدخول إسرائيل خلال شهر رمضان المبارك“، ورحب بـ“الخطوات التي اتخذها مسؤولون إسرائيليون بشأن السماح للمسلمين بالصلاة في المسجد الأقصى“.

كما ندد بالهجمات ”المروعة“ الأخيرة في إسرائيل.

والأربعاء الماضي، عبرت تركيا، عن إدانتها للهجوم المسلح الذي نفذه شاب فلسطيني في ”بني براك“ بمدينة تل أبيب وسط إسرائيل، وأدى إلى مقتل 5 أشخاص بينهم شرطي إسرائيلي.

وقالت السفارة التركية لدى إسرائيل، في حينه: ”يحزننا أن 5 أشخاص على الأقل فقدوا أرواحهم في الهجوم الإرهابي الذي نفذ في بني براك، إننا ندين هذا الهجوم الإرهابي“.

وأضافت السفارة التركية، في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على تويتر: ”نشعر بالقلق من أن هذه الهجمات التي تصاعدت في الأيام الأخيرة ستعيد المنطقة إلى الصراع قبل شهر رمضان المقبل وعيد الفصح“.

وتابع البيان: ”نتقدم بتعازينا لأسر الذين فقدوا أرواحهم في بني براك ولحكومة وشعب إسرائيل، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين“.

الجدير ذكره، أن الرئيس الإسرائيلي زار تركيا، مطلع الشهر الماضي، والتقى نظيره التركي رجب طيب أردوغان، في زيارة وصفها البلدان بالتاريخية، واعتبرت بمثابة مرحلة جديدة في العلاقات بين تل أبيب وأنقرة.