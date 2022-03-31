النفط يتراجع 7% مع اعتزام أمريكا السحب من الاحتياطي الاستراتيجي

تراجعت أسعار النفط الأمريكي بنسبة 7% لتغلق فوق 100 دولار بقليل، اليوم الخميس، إذ أعلن الرئيس جو بايدن عن أكبر سحب على الإطلاق من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي، ودعا شركات النفط إلى زيادة عمليات الحفر لتعزيز الإمدادات.

واستقرت العقود الآجلة لخليج غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم في شهر مايو/أيار المُقبل، على انخفاض 7.54 دولار، أو 7% إلى 100.28 دولار للبرميل، بعد أن لامست أدنى مستوى عند 99.66 دولار.

وأغلقت العقود الآجلة لخام برنت تسليم في شهر مايو/أيار المُقبل، التي انتهت اليوم الخميس، منخفضة 5.54 دولار أو 4.8% إلى 107.91 دولار للبرميل.

وانخفضت العقود الآجلة لشهر يونيو/حزيران الأكثر نشاطًا 5.6% إلى 105.16 دولار، بعد انخفاضها 7 دولارات في وقت سابق من الجلسة.

وسجل كلا الخامين القياسيين أعلى مكاسب فصلية بالنسبة المئوية منذ الربع الثاني من عام 2020، إذ ارتفع برنت 38% وزاد خام غرب تكساس الوسيط 34%، مدعومين بشكل أساسي بالغزو الروسي لأوكرانيا في الـ24 من شهر فبراير/شباط الماضي، الذي تسميه موسكو ”عملية خاصة“.

وسحب بايدن 180 مليون برميل يعادل نحو يومين من الطلب العالمي، وهي المرة الثالثة التي تستغل فيها واشنطن الاحتياطي الاستراتيجي في الأشهر الستة الماضية.

وقال بايدن إن الولايات المتحدة ستسحب مليون برميل يوميا من النفط الخام لمدة ستة أشهر من الاحتياطي الاستراتيجي بدءا من مايو/ أيار، مضيفًا أن الحلفاء والشركاء قد يسحبون بالإضافة إلى ذلك 30 إلى 50 مليون برميل من النفط.

وأضاف: ”نحن بحاجة إلى زيادة المعروض، يتعين على شركات النفط التي لديها آبار معطلة أو عقود إيجار غير مستخدمة أن تبدأ في الإنتاج، أو أن تدفع ثمن تقاعسها عن العمل“.

وبحسب بيان صادر عن الإدارة الأمريكية بذلك الشأن في وقت سابق من اليوم الخميس، ستكون تلك الكمية من النفط ”إجراء انتقاليا حتى يزداد الإنتاج الأمريكي في نهاية العام“.

وجاء في بيان: ”بعد التشاور مع الحلفاء والشركاء أعلن الرئيس عن أكبر استخدام لاحتياطي النفط في التاريخ، حيث سيطرح مليون برميل إضافي في السوق يوميًا – كل يوم – للأشهر الستة المقبلة“، مؤكدا معلومات عن هذه الخطوة المهمة.