بوتين: على مشتري الغاز الروسي من "غير الأصدقاء" فتح حسابات بالروبل

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أنه سينبغي على الدول ”غير الصديقة“، بما في ذلك كافة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إنشاء حسابات بالروبل لدفع ثمن الغاز الروسي، اعتبارًا من الأول من نيسان/أبريل المقبل، وفق وكالة ”فرانس برس“.

وقال بوتين في تصريحات متلفزة، ”عليهم فتح حسابات بالروبل في مصارف روسية. ستُسدد المدفوعات من هذه الحسابات مقابل عمليات تسليم الغاز، اعتبارًا من يوم غد، الأول من نيسان/أبريل“، مضيفًا أن التخلف عن الدفع سيؤدي إلى ”إيقاف العقود القائمة“.

وأمس الأربعاء، أكد بوتين للمستشار الألماني أولاف شولتس أن تسديد ثمن صادرات الغاز الروسية بالروبل، كما تطلب موسكو، يجب ألا يؤثر سلبا في العقود مع الزبائن الأوروبيين.

وقال بوتين، بحسب بيان للكرملين إثر مكالمة هاتفية مع المستشار الألماني، إن ”هذا القرار يجب ألا يؤدي إلى تدهور شروط العقود مع شركات أوروبية تستورد الغاز الروسي“.

وفي 23 آذار/مارس، أعلن الرئيس الروسي أن روسيا لن تقبل بعد الآن أن يدفع الاتحاد الأوروبي بالدولار أو اليورو لشراء الغاز، ردا على العقوبات الغربية بحق موسكو لغزوها أوكرانيا.

احتمال توقف تسليم الغاز

وفي السياق، أعلن وزير الاقتصاد الفرنسي، برونو لومير، من برلين أن فرنسا وألمانيا ”تستعدان“ لاحتمال توقف روسيا عن تسليم الغاز، وفق ”فرانس برس“.

وقال لومير في مؤتمر صحفي مع وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك: ”من الممكن أن يستجد الوضع غدًا ولن يعود هناك فيه غاز روسي، في ظروف خاصة جدًا (…) علينا الاستعداد لهذه السيناريوهات، ونحن نستعد لها“.

ما ”كُتب في العقود“

من جانبه، رد المستشار الألماني أولاف شولتس على الرئيس الروسي، اليوم الخميس، بالقول إن الدول الأوروبية ستواصل الدفع باليورو أو الدولار بموجب ما ”كُتب في العقود“.

وأوضح شولتس أثناء مؤتمر صحفي مع نظيره النمساوي كارل نيهامر، أنه “ كُتب في العقود أن المدفوعات تُسدّد باليورو وأحيانًا بالدولار“.

وأضاف: ”قلت للرئيس الروسي بوضوح أن الأمر سيبقى كذلك“، وأن ”الشركات ترغب في التمكن من الدفع باليورو وستفعل ذلك“.

وكان نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، قال أمس الأربعاء، إن اشتراط الدفع بالروبل بدلا من الدولار أو اليورو لشراء الطاقة الروسية ليس خرقا للعقود، لكن روسيا تتكيف مع ضغوط لم يسبق لها مثيل.