رويترز: الاتحاد الأوروبي يغلق تحقيقا متعلقا بـ"قطر للطاقة"

أغلقت جهات تنظيمية معنية بمكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس، تحقيقها المتعلق بشركة ”قطر للطاقة“ بعدما لم تؤكد الأدلة التي جمعتها مخاوفها السابقة.

وقالت المفوضية الأوروبية في بيان: إن ”قرار إغلاق (التحقيق) اليوم يستند إلى تحليل شامل لكافة الأدلة ذات الصلة التي تشمل المعلومات التي تلقيناها من قطر للطاقة وموردي الغاز الأوروبيين“.

وكانت ”رويترز“ أعلنت حصريا في الشهر الماضي، أن الشركة المملوكة للدولة ”لم تعد مستهدفة من قبل الاتحاد الأوروبي“.

وفتح الاتحاد الأوروبي تحقيقا في 2018 ركز على اتفاقيات التوريد الخاصة بقطر للطاقة مع مستوردي الغاز الأوروبيين وقدرتهم على بيع الغاز الطبيعي المسال في مناطق بديلة داخل أوروبا.

من جانبها، رحبت ”قطر للطاقة“ بقرار الاتحاد الأوروبي إنهاء التحقيق في اتفاقات توريد الغاز الطبيعي المسال.

وقالت في بيان إنها ”ترحب بقرار المفوضية الأوروبية الرسمي بإنهاء التحقيق في اتفاقات توريد الغاز الطبيعي المسال طويلة الأجل والذي كانت قد فتحته العام 2018“.