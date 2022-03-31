رويترز: لجنة أوبك+ الفنية تستخدم تقارير وود ماكنزي وريستاد إنرجي بدلا من "الطاقة الدولية"

كشفت وكالة ”رويترز“، أن اللجنة الفنية المشتركة لتحالف ”أوبك+“ قررت يوم الأربعاء، استبدال وكالة الطاقة الدولية بتقارير وود ماكنزي وريستاد إنرجي، كمصادر ثانوية تستخدم لتقييم إنتاج النفط الخام وامتثال الدول المشاركة، وذلك بأثر فوري.

ونقلت الوكالة عن مصدر قالت إنه مطلع على الأمر، أن القرار اتُخذ بعد تحليل دقيق أجرته الأمانة العامة بطلب من اللجنة.

واجتمعت اللجنة الفنية المشتركة، التي تقدم النصح لـ“أوبك+“ فيما يتعلق بأساسيات السوق، يوم الأربعاء كما يُعقد اجتماع وزاري كامل للمجموعة يوم الخميس.

ومن المرجح أن تتمسك ”أوبك+“، التي تضم أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءهم مثل روسيا، عندما تجتمع بالاتفاق القائم الذي يقضي بزيادة الإنتاج تدريجيا.

ولم يذكر المصدر سببا للخطوة لكن بعض أعضاء التحالف انتقدوا بيانات وكالة الطاقة الدولية في الآونة الأخيرة.

وقال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي هذا الأسبوع في اجتماع خاص بالقطاع، إن منظمات مثل وكالة الطاقة الدولية بحاجة لأن تكون ”أكثر واقعية“ وألا تقول معلومات مضللة للعالم.

وقال المزروعي، في منتدى للطاقة بدبي، يوم الثلاثاء، إن ”الولايات المتحدة الأمريكية يجب أن تكون واقعية وتدرك أن تحالف المنتجين في أوبك+ يراعي مصالح المستهلكين“.

وأضاف في المنتدى الذي حضره أيضاً وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، أنه ”لا ينبغي للولايات المتحدة أن تملي السياسات“.

ودعا مدير وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول ”أوبك+“ مرارا لضخ مزيد من النفط لتحقيق الاستقرار بالأسواق، مرددا صدى آراء بعض الدول المستهلكة، مثل الولايات المتحدة الأمريكية، التي ترغب في رؤية المجموعة ترفع إنتاجها بوتيرة أسرع.

وتواجه ”أوبك+“ ضغوطا متزايدة لضخ مزيد من الخام منذ غزت روسيا أوكرانيا في 24 شباط/ فبراير الماضي، وردت الدول الغربية بفرض عقوبات أدت لتراجع صادرات النفط الروسي.

ورفضت السعودية والإمارات حتى الآن هذه الدعوات وقالتا إنه يتعين على المجموعة عدم التدخل في السياسة وأن ينصب التركيز على تحقيق التوازن في سوق النفط وتلبية احتياجات المستهلكين.