النفط يهبط بفعل أنباء حول بحث إدارة بايدن سحبا كبيرا من الاحتياطيات

تراجعت العقود الآجلة للنفط، أكثر من خمسة دولارات للبرميل، صباح الخميس، بفعل أنباء عن أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تبحث سحب نحو مليون برميل يوميا من النفط من الاحتياطيات الاستراتيجية على مدار عدة أشهر في محاولة لتهدئة أسعار الخام المرتفعة.

وبحلول الساعة 00:35 بتوقيت غرينتش، هبطت العقود الآجلة لخام برنت 4.71 دولار، بما يعادل 4.2%، إلى 108.58 دولار للبرميل ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 5.45 دولار، بما يعادل 5%، إلى 102.74 دولار للبرميل.

وستدلي إدارة بايدن بتصريحات في وقت لاحق الخميس من المتوقع أن يعلن الرئيس خلالها الخطة التي تهدف لخفض أسعار البنزين التي وصلت إلى مستويات قياسية في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وصعدت أسعار النفط حوالي 3% عند التسوية يوم الأربعاء مدفوعة بمخاوف حيال الإمدادات مع تعثر محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا على ما يبدو.

وقال ستيفن إنيس، الشريك المدير في إس.بي.آي أسيت ماندجمنت: ”إنها صدمة للمعنويات، ولكن إذا كان التاريخ الحديث يشير إلى أي شيء، فإن السحب من الاحتياطي سيكون إصلاحا مؤقتا فقط يشبه وضع ضمادة على ساق مكسورة“.

وقالت إدارة بايدن في أوائل شهر آذار/ مارس الجاري، إنها ستسحب 30 مليون برميل من احتياطياتها الاستراتيجية في إطار سحب عالمي يبلغ 60 مليون برميل في محاولة لخفض الأسعار.

يأتي السحب في وقت انخفضت فيه مخزونات النفط الأمريكية 3.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 25 آذار/ مارس، متجاوزة توقعات لانخفاض قدره مليون برميل.

وجاء تباطؤ واضح في الطلب مع ارتفاع الإنتاج الأمريكي 100 ألف برميل يوميا، ليصل إلى 11.7 مليون برميل يوميا، بعد جمود عند 11.6 مليون برميل يوميا منذ أوائل شهر شباط/ فبراير.

وزادت معدلات تشغيل مصافي التكرير في منطقة ساحل الخليج لأعلى مستوى، منذ كانون الثاني/ يناير 2020.