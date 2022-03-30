ارتفاع أسعار النفط 3% بفعل شح المعروض واحتمال عقوبات جديدة على روسيا

صعدت أسعار النفط حوالي 3%، اليوم الأربعاء، إذ أشار هبوط آخر في مخزونات الخام الأمريكية إلى شح في الإمدادات، بينما يشعر المستثمرون بالقلق حيال عقوبات غربية جديدة ضد موسكو في الوقت الذي تواصل فيه القوات الروسية قصف مشارف العاصمة الأوكرانية.

ووعدت روسيا، يوم الثلاثاء، بتقليص عملياتها العسكرية حول كييف، وهو ما اعتبره الغرب حيلة لإعادة تجميع قواتها التي تعاني خسائر كبيرة.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 3.22 دولار، أو 2.9 %، لتسجل عند التسوية 113.45 دولار للبرميل.

وأغلقت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط مرتفعة 3.58 دولار، أو 3.4 %، إلى 107.82 دولار للبرميل.

وأظهرت بيانات حكومية أن مخزونات الخام الأمريكية سجلت هبوطًا أكبر من المتوقع بلغ 3.4 مليون برميل، الأسبوع الماضي، وهو ما يخفض المخزونات في أكبر مستهلك في العالم إلى 410 ملايين برميل، أدنى مستوى لها، منذ سبتمبر/أيلول 2018 .

وبعد 7 أسابيع من بقائه مستقرًا، ارتفع إنتاج النفط الأمريكي بمقدار 100 ألف برميل، يوميًا الأسبوع الماضي، إلى 11.7 مليون برميل يوميًا في حين هبط مخزون الخام في الاحتياطي البترولي الإستراتيجي إلى أقل مستوى، منذ مايو/أيار 2002، وزادت معدلات تشغيل مصافي التكرير في منطقة ساحل الخليج لأعلى مستوى، منذ يناير/كانون الثاني 2020 .

وقال متعاملون إن مكاسب الأسعار، اليوم، قيّدتها زيادات مفاجئة في مخزونات البنزين، ونواتج التقطير الأمريكية، الأسبوع الماضي، وتراجع الطلب على هاتين الفئتين من الوقود.