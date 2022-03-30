روسيا: اشتراط الدفع بالروبل لشراء الغاز ليس خرقا للعقود

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، اليوم الأربعاء، إن اشتراط الدفع بالروبل بدلا من الدولار أو اليورو لشراء الطاقة الروسية ليس خرقا للعقود، لكن روسيا تتكيف مع ضغوط لم يسبق لها مثيل.

وأضاف ريابكوف حسبما ذكرته ”رويترز“ نقلا عن وكالة ”تاس“، إنه يتوقع أن تتوصل روسيا والاتحاد الأوروبي خلال الأيام القليلة القادمة إلى اتفاق بشأن خلافاتهما.

وقوبل إصرار موسكو على الدفع بالروبل مقابل الغاز الروسي، الذي يلبي ثلث الحاجات السنوية لأوروبا، برفض شديد من الدول الأوروبية.

وذكر ريابكوف أنه ”يأمل بأن تغير الدول الأوروبية رأيها بشأن الدفع بالروبل وأن تجد حلا مبتكرا للمشكلة“، مشيرا إلى أنه يأمل بأن تتوقف ما وصفها ”بالحرب الاقتصادية اليائسة“ التي يشنها الغرب ضد روسيا.

وكان الكرملين قال في وقت سابق يوم الأربعاء، إن روسيا لن تطلب على الفور من الدول دفع ثمن الصادرات الروسية من الغاز بالروبل، واعدًا بتحول تدريجي.

وأشار الكرملين إلى أن ”موسكو يجب أن تعمل على فكرة توسعة قائمة صادراتها التي تسدد قيمتها بالروبل“، بحسب ما أوردت ”رويترز“.

وكان فياتشيسلاف فولودين رئيس مجلس النواب الروسي ”الدوما“، اقترح اليوم الأربعاء، أن تبيع روسيا النفط والحبوب والمعادن والأسمدة والفحم والأخشاب بالعملة المحلية ”الروبل“ في الأسواق العالمية، إذ إن ذلك سيكون مربحًا لروسيا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمر بتحصيل ثمن الغاز الطبيعي المصدر إلى أوروبا أو الولايات المتحدة بـ“الروبل“.

وقال بوتين إن روسيا، التي تمد أوروبا بـ 40% من احتياجاتها من الغاز ”تتوقع أن تحصل على مقابل بيعها للغاز الطبيعي بالروبل“، في واحد من أقوى التحولات في سياسات الطاقة الروسية منذ قيام ”السوفيت“ بمد خطوط أنابيب لنقل الغاز من ”سيبيريا“ إلى أوروبا في بداية السبعينيات.

ولا تزال الآلية، التي سيتم بموجبها دفع صادرات الغاز الروسية التي تصل قيمتها إلى 880 مليون دولار في اليوم، ”غير واضحة“.

وتمثل المدفوعات باليورو 58% من صادرات ”غازبروم“، بينما تشكل المدفوعات بالدولار 39% في حين تمثل المدفوعات بالجنيه الإسترليني نحو 3%.

وكان الكرملين أعلن، يوم الإثنين، أن روسيا تسعى للتوصل إلى وسائل وسبل تقبل من خلالها قيمة صادراتها من الغاز بعملتها المحلية، وإنها ستتخذ قراراتها في اللحظة المناسبة في حالة امتناع الدول الأوروبية عن الدفع بالروبل.

ويتعين على البنك المركزي الروسي والحكومة وشركة ”غازبروم“ التي تمثل إمداداتها 40% من واردات الغاز الأوروبية تقديم مقترحاتها بخصوص مدفوعات الغاز بـ“الروبل“ إلى الرئيس بوتين، غدًا الخميس.

وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف ”لن نقدم الغاز بالمجان.. هذا شيء واضح.. في وضعنا الراهن، من غير الممكن ولا المناسب أن نقوم بأعمال خيرية مع العملاء الأوروبيين“.

وكان وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، أعلن يوم الاثنين، أن وزراء مجموعة السبع للدول الصناعية الكبرى رفضوا مطلب الرئيس الروسي للدفع بـ“الروبل“ مقابل الغاز الروسي.

وأبلغ الوزير الألماني هابيك، الصحفيين بعد اجتماع افتراضي لوزراء الطاقة في مجموعة السبع الصناعية، أن ”كل وزراء مجموعة السبع اتفقوا على أن ذلك خرق أحادي الجانب وواضح للعقود القائمة“.

وقفز ”الروبل“ الروسي أكثر من 7% إلى 83 مقابل الدولار الأمريكي في سوق موسكو، أمس الثلاثاء، مسجلا أعلى مستوى له في أكثر من شهر، قبل أن يتخلى عن بعض مكاسبه، وفق ”رويترز“.