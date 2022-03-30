ألمانيا تعلن "الإنذار المبكر" لاحتمال تعطل إمدادات الغاز الروسي

أعلنت ألمانيا، اليوم الأربعاء، ”إنذارا مبكرا“ بأنها قد تتجه نحو إعلان حالة الطوارئ فيما يتعلق بإمدادات الغاز، وقالت إن الإجراء يهدف إلى الاستعداد لتعطل محتمل أو توقف لتدفقات الغاز الطبيعي من روسيا، وفقًا لرويترز.

وقال وزير الاقتصاد روبرت هابيك في بيان إن ”الإمدادات في مأمن بالوقت الراهن، وإن ألمانيا تراقب عن كثب تدفقات الإمدادات مع مشغلي السوق“.

ويوم الجمعة الماضي، أعلنت ألمانيا أنها ستخفض اعتمادها على موارد الطاقة الروسية بشكل حاد وسريع باستغنائها عن واردات الفحم بحلول الخريف، وعن واردات النفط بحلول نهاية العام، بحسب وكالة ”فرانس برس“.

وأفادت وزارة الاقتصاد في بيان ”من المفترض أن تكون واردات النفط الروسي إلى ألمانيا انخفضت إلى النصف بحلول منتصف العام، ونهدف إلى تحقيق استقلال شبه تام في نهاية العام“.

وأضافت ”بحلول الخريف، قد نصبح مستقلين بصورة عامة عن الفحم الروسي، أما بالنسبة إلى الغاز فبإمكان ألمانيا أن تكون مستقلة إلى حد بعيد بحلول منتصف 2024“.

وكانت ألمانيا توصلت إلى اتفاقية شراكة طويلة الأمد في مجال الطاقة مع قطر، وذلك في إطار سعيها لتقليص اعتمادها على الغاز الروسي، وفق ما أعلنت متحدثة باسم وزارة الاقتصاد الألمانية في وقت سابق.

وجاء التوصّل للاتفاقية خلال زيارة وزير الاقتصاد الألماني إلى الدوحة في إطار مساعي بلاده لتنويع مصادر إمداداتها من الطاقة، وفق الوزارة.

وتعول الدول الأوروبية بشكل متزايد على الغاز الطبيعي المسال في إطار تقليص اعتمادها على الغاز الروسي بعد غزو روسيا أوكرانيا.

ويم الإثنين الماضي، قال وزير الاقتصاد الألماني إن وزراء مجموعة السبع للدول الصناعية الكبرى، ترفض مطلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للدفع بالروبل مقابل الغاز الروسي، وفقا لوكالة ”رويترز“.

وأبلغ هابيك الصحفيين بعد اجتماع افتراضي لوزراء الطاقة في مجموعة السبع، أن ”كل وزراء مجموعة السبع اتفقوا على أن ذلك هو خرق أحادي الجانب وواضح للعقود القائمة“.

وأضاف أن ”الوزراء أكدوا مجددا أن العقود المبرمة سارية، وأن الشركات ينبغي بل يجب أن تحترمها… الدفع بالروبل غير مقبول، وندعو الشركات المعنية لعدم الانصياع لمطلب بوتين“.

وتابع الوزير الألماني ”محاولة بوتين لتقسيمنا واضحة، لكن- كما يمكنكم أن تروا من هذه الوحدة والتصميم الكبيرين- فإنه لن يتم تقسيمنا“، وفق تعبيره.