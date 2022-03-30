رئيس "الدوما" يقترح بيع النفط والحبوب والأسمدة والمعادن بـ"الروبل"

اقترح فياتشيسلاف فولودين رئيس مجلس النواب الروسي ”الدوما“، اليوم الأربعاء، أن تبيع روسيا النفط والحبوب والمعادن والأسمدة والفحم والأخشاب بالعملة المحلية ”الروبل“ في الأسواق العالمية، حيث إن ذلك سيكون مربحا لروسيا، وفق ما نقلته وكالة ”رويترز“.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر بتحصيل ثمن الغاز الطبيعي المصدر إلى أوروبا أو الولايات المتحدة بـ“الروبل“.

وقال بوتين إن روسيا، التي تمد أوروبا بـ 40 % من احتياجاتها من الغاز ”تتوقع أن تحصل على مقابل بيعها للغاز الطبيعي بالروبل“، في واحد من أقوى التحولات في سياسات الطاقة الروسية منذ قيام ”السوفييت“ بمد خطوط أنابيب لنقل الغاز من ”سيبيريا“ إلى أوروبا في بداية السبعينيات.

ولا تزال الآلية، التي سيتم بموجبها دفع صادرات الغاز الروسية التي تصل قيمتها إلى 880 مليون دولار في اليوم، ”غير واضحة“، وفق ”رويترز“.

وتمثل المدفوعات باليورو 58% من صادرات ”غازبروم“، بينما تشكل المدفوعات بالدولار 39% في حين تمثل المدفوعات بالجنيه الإسترليني نحو 3%.

وكان الكرملين أعلن، يوم الاثنين، أن روسيا تسعى للتوصل إلى وسائل وسبل تقبل من خلالها قيمة صادراتها من الغاز بعملتها المحلية، وإنها ستتخذ قراراتها في اللحظة المناسبة في حالة امتناع الدول الأوروبية عن الدفع بالروبل.

ويتعين على البنك المركزي الروسي والحكومة وشركة ”غازبروم“ التي تمثل إمداداتها 40% من واردات الغاز الأوروبية تقديم مقترحاتها بخصوص مدفوعات الغاز بـ“الروبل“ إلى الرئيس بوتين، غدًا الخميس.

وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف: ”لن نقدم الغاز بالمجان.. هذا شيء واضح.. في وضعنا الراهن، من غير الممكن ولا المناسب أن نقوم بأعمال خيرية مع العملاء الأوروبيين“.

وكان وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، قد أعلن يوم الاثنين، أن وزراء مجموعة السبع للدول الصناعية الكبرى رفضوا مطلب الرئيس الروسي للدفع بـ“الروبل“ مقابل الغاز الروسي.

وأبلغ الوزير الألماني هابيك، الصحفيين بعد اجتماع افتراضي لوزراء الطاقة في مجموعة السبع الصناعية، أن ”كل وزراء مجموعة السبع اتفقوا على أن ذلك خرق أحادي الجانب وواضح للعقود القائمة“.

وأضاف أن الوزراء ”أكدوا مجددا أن العقود المبرمة سارية وأن الشركات ينبغي ويجب أن تحترمها.. الدفع بالروبل الروسي، غير مقبول وندعو الشركات المعنية لعدم الانصياع لمطلب الرئيس بوتين.. محاولة الرئيس الروسي لتقسيمنا واضحة، لكن – كما يمكنكم أن تروا من هذه الوحدة والتصميم الكبيرين – فإننا لن يجري تقسيمنا“.

وقفز ”الروبل“ الروسي أكثر من 7% إلى 83 مقابل الدولار الأمريكي في سوق موسكو، أمس الثلاثاء، مسجلا أعلى مستوى له في أكثر من شهر، قبل أن يتخلى عن بعض مكاسبه، وفق ”رويترز“.

وأُعيد فتح السوق الروسي تدريجيا بعد تعليق التداولات بسبب عقوبات أمريكية وأوروبية واسعة تلت بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير/ شباط الماضي.