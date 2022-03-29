وزير خارجية الكويت: حقل الدرة موضوع ثلاثي بين الكويت والسعودية وإيران

قال وزير خارجية الكويت الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح اليوم الثلاثاء، في مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي، إن حقل الدرة موضوع ثلاثي بين الكويت والسعودية وإيران.

وأضاف الشيخ أحمد، أن هناك هواجس كويتية وخليجية بشأن الاتفاق النووي الإيراني، ”نتمنى أن يتم مراعاتها“، وفقا لرويترز.

ومن جانبه، صرح وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، الذي يزور الكويت حاليا، عبر مترجم إن ”من مصلحتنا جميعا أسعار مستقرة للنفط ومن مصلحة الدول المنتجة أيضا“.

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية قد قالت في وقت سابق، إن الاتفاق بين الكويت والسعودية على تطوير حقل الدرة للغاز الطبيعي غير قانوني؛ لأن طهران تشارك في الحقل ويجب أن تكون طرفا في أي إجراء لتشغيله أو تطويره.

وكتبت الوزارة تغريدة عبر تويتر قالت فيها: ”حقل آرش/الدرة للغاز هو حقل مشترك بين دول إيران والكويت والسعودية“.

وأضافت ”هناك أجزاء منه في نطاق المياه غير المحددة بين إيران والكويت. تحتفظ الجمهورية الإسلامية لنفسها بالحق في استغلال حقل الغاز“.

وأعرب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة حينها عن معارضة بلاده للاتفاق الكويتي السعودي، لتعارضه مع المفاوضات السابقة مع الكويت لترسيم حدود الحقل، وفق قوله.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن المتحدث قوله، إن ”التحرك الأخير من جانب الكويت والسعودية في إطار وثيقة تعاون مخالف لما تم التفاوض عليه سابقا وغير قانوني“.

وذكر خطيب زادة أن الاتفاق المعلن لن يؤثر على الوضع القانوني للحقل، مؤكدا أنه حقل مشترك بين إيران والكويت والسعودية، ومن حق طهران الاستثمار فيه، وأن أي إجراء لتشغيله أو تطويره يجب أن يتم بالتنسيق بين الدول الثلاث.

وأبدى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية استعداد طهران للدخول في مفاوضات مع الكويت والسعودية لترسيم الحدود في الحقل، وبدء العمل فيه.

وقد وقعت الكويت وثيقة مع السعودية لتطوير حقل الدرة، الذي من المتوقع أن ينتج مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز يوميا و84 ألف برميل يوميا من المكثفات، وفقا لبيان صدر الإثنين الماضي عن مؤسسة البترول الكويتية.

وكانت السعودية والكويت، قد وقعتا وثيقة لتطوير حقل الدرة في الخليج، لاستغلال الحقل الغني بالغاز لإنتاج مليار قدم مكعب قياسي من الغاز الطبيعي يوميا، و84 ألف برميل من المكثفات يوميا، تتقاسمها البلدان.

ووقع وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، ونظيره الكويتي محمد الفارس في الكويت، وثيقة لتطوير حقل غاز الدرة في الخليج. وقالت مؤسسة البترول الكويتية، في بيان، إن حقل الدرة من المتوقع أن ينتج مليار قدم مكعبة يوميا من الغاز الطبيعي و84 ألف برميل يوميا من المكثفات. وسيجري تقسيم الإنتاج بالتساوي بين الشريكين.

وقال البيان، إن الوثيقة تنص على أن تقوم شركة ”عمليات الخفجي المشتركة“، وهي مشروع مشترك بين ”أرامكو لأعمال الخليج“ و“الشركة الكويتية لنفط الخليج“، بالاتفاق على اختيار استشاري ”يقوم بإجراء الدراسات الهندسية اللازمة لتطوير الحقل، وفقا لأفضل الأساليب والتقنيات الحديثة والممارسات التي تراعي السلامة والصحة والحفاظ على البيئة، فضلا عن وضع التصاميم الهندسية الأكثر كفاءة وفاعلية من الناحيتين الرأسمالية والتشغيلية“.