بعد اتفاق سعودي كويتي.. إيران: سنبدأ قريبا عمليات الحفر في "حقل الدرة"

قالت إيران، يوم الإثنين، إنها ستبدأ قريبا عمليات الحفر في حقل ”الدرة“ الغازي في الخليج العربي، الذي تسميه طهران بـ“حقل آرش“.

جاء ذلك بحسب ما نشر وزير النفط الإيراني جواد أوجي، في تغريدة عبر صفحته على ”تويتر“.

وذكر أوجي: ”تم الانتهاء من الدراسات الشاملة لحقل أراش (الدرة) بحفر آبار استكشافية وإجراء مسوحات زلزالية، وقريبًا مع تركيب قاعدة، ستبدأ عمليات الحفر في هذا المجال“.

وأضاف أنه ”على الرغم من استعدادنا للتفاوض والتعاون من أجل تطوير المجالات المشتركة، فإن الإجراءات الأحادية الجانب لن تمنع تنفيذ هذه الخطة“.

ويوم السبت، أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، أن بلاده تحتفظ بحقها في استغلال الحقل، وذلك ردًا على الاتفاق السعودي الكويتي الأخير بشأن تطويره.

وقال خطيب زادة، وفق ما نقلت عنه الوكالة الرسمية ”إيرنا“، إن ”الدرة حقل مشترك بين إيران والكويت والمملكة العربية السعودية، وتقع أجزاء منه في منطقة المياه غير المحدودة بين إيران والكويت“.

وأضاف: ”وفقًا للأنظمة والإجراءات الدولية، فإن أي إجراء في تشغيل هذا المجال وتطويره يجب أن يتم بالتنسيق والتعاون بين الدول الثلاث، وبالتالي، فإن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الكويت والمملكة العربية السعودية على شكل وثيقة تعاون تتعارض مع الإجراءات“.

وأشار إلى أن ”المفاوضات الحالية سابقة وغير قانونية، وليس لها أي تأثير على الوضع القانوني للحقل، ولم توافق عليها الجمهورية الإسلامية“.

وبين أن ”إيران، كما ذكرت عدة مرات، مستعدة للدخول في مفاوضات مع الكويت والسعودية حول كيفية استغلال هذا المجال المشترك“.

والأسبوع الماضي، وقّعت السعودية والكويت وثيقة لتطوير حقل ”الدرة“ في الخليج، لاستغلال الحقل الغني بالغاز لإنتاج مليار قدم مكعب قياسي من الغاز الطبيعي يوميًا، و84 ألف برميل من المكثفات يوميًا، يتقاسمها البلدان.

وذكرت مؤسسة البترول الكويتية، في بيان لها، أن حقل ”الدرة“ من المتوقع أن ينتج مليار قدم مكعب يوميًا من الغاز الطبيعي، و84 ألف برميل يوميًا من المكثفات، وسيجري تقسيم الإنتاج بالتساوي بين الشريكين.

وكانت السعودية والكويت اتفقتا، في كانون الأول/ديسمبر للعام 2019، على تنفيذ مشاريع جديدة مرتبطة بالغاز في المنطقة المشتركة بينهما، والتوجه نحو التوسع في مجال الطاقة.

ويعود الخلاف على حقل ”الدرة“ إلى ستينيات القرن الماضي، وقت اكتشافه، حيث كان محل تنازع بين إيران والكويت، بشأن استغلال ثرواته من النفط والغاز.