"كردستان العراق": مستعدون للمساعدة في تعويض نقص الطاقة بأوروبا‎‎

أكد رئيس وزراء كردستان العراق، مسرور بارزاني، اليوم الإثنين، أن الإقليم لديه القدرة لتعويض نقص الطاقة على الأقل في أوروبا.

وقال بارزاني خلال مؤتمر للطاقة في دبي، إن ”كردستان العراق سيصبح قريبا مصدرا مهما للطاقة سيساهم في تلبية الطلب العالمي، وسيصدر إلى تركيا في المستقبل القريب“، بحسب ما ذكرت وكالة ”رويترز“.

وخلال الشهر الماضي، فتح ملف النفط الباب أمام أزمة جديدة بين بغداد وأربيل، عقب قرار المحكمة الاتحادية العليا ببطلان قانون النفط والغاز الذي شرّعته حكومة إقليم كردستان عام 2007.

وأتاح القانون الذي شرعته حكومة إقليم كردستان التعاقد مع شركات أجنبية لاستخراج وبيع النفط من حقول داخل محافظات أربيل والسليمانية ودهوك، بالإضافة لاستخراجه من مناطق متنازع عليها في محافظات نينوى وكركوك وديالى وصلاح الدين، من دون العودة لبغداد.

وجاء قرار الاتحادية متزامنا مع مساع لتشكيل حكومة عراقية جديدة وسط انقسام حاد داخل البيت الكردي حول منصب رئيس الجمهورية وانقسام القوى السياسية حول الكتلة البرلمانية الأكبر.

وقد أثار كل ذلك عدة تساؤلات، تحوم أبرزها حول توقيت صدور القرار، وموقف أربيل من القانون، وكيف سيكون وضع الشركات الأجنبية المتعاقدة معها؟ بالإضافة إلى انعكاساته على الوضع الاقتصادي في كردستان التي تراجع مستواه خلال السنوات الأخيرة.

ورغم استمرار المفاوضات بينهما، فإن بغداد وأربيل لم تصلا إلى حل أو اتفاق فيما يتعلق بإنتاج وتصدير النفط وبيعه طيلة الـ15 سنة الماضية، وهذا ما جعل الموضوع يتصدر المشهد السياسي في البلاد، لا سيما في ظل العمل على تشكيل حكومة جديدة وإقرار الموازنة المقبلة.

وردا على قرار المحكمة الاتحادية، أكدت حكومة إقليم كردستان العراق، مضيها في العمل بقانون النفط والغاز رغم نقضه من قبل المحكمة الاتحادية العليا.

وقال المتحدث باسم الحكومة جوتيار عادل، في تصريحات صحفية سابقة، إن ”قرار المحكمة الاتحادية حاول استهداف الدستور لأن تعليل مواده ليس من اختصاصها، ونحن ملتزمون بقانون النفط والغاز الخاص بالإقليم، وبالعقود التي أبرمناها مع الشركات والمشترين، حيث تقع على عاتقنا التزامات قانونية ومالية، كما هو الحال مع الجانب الآخر“.

وأضاف: ”نحن بموقف مالي ليس بجيد.. كيف تمنع الحكومة الاتحادية تصدير النفط والغاز من الإقليم، ولا ترسل السلفة المالية الشهرية لتمويل الرواتب؟“.