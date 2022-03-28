النفط يتراجع وزيادة المخاوف بشأن انخفاض الطلب بعد إعلان شنغهاي الإغلاق‎‎

تراجعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، بنحو أربعة دولارات مع تنامي المخاوف بشأن تباطؤ الطلب على الوقود في الصين، بعد أن قالت السلطات في شنغهاي إنها ستغلق المركز المالي للبلاد لإجراء اختبارات للكشف عن فيروس كورونا المستجد ”كوفيد-19“ على مدار تسعة أيام.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت إلى 115.32 دولار وتراجعت 5.15 دولار أو 4.3 % إلى 115.50 دولار في الساعة 0731 بتوقيت جرينتش.

وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أدنى مستوى لها عند 108.28 دولار للبرميل منخفضة 5.30 دولار أو 4.7 % إلى 108.60 دولار.

وارتفع كلا العقدين 1.4% يوم الجمعة ليحققا أول زيادة أسبوعية لهما في ثلاثة أسابيع مع صعود خام برنت أكثر من 11.5% وصعود خام غرب تكساس الوسيط 8.8%.

وقال كازوهيكو سايتو كبير المحللين في شركة فوجيتومي للأوراق المالية المحدودة ”أدى إغلاق شنغهاي إلى موجة بيع جديدة من جانب المستثمرين المحبطين لأنهم كانوا يتوقعون تجنب مثل هذا الإغلاق“.

وأضاف أن السوق أخذت في الحسبان تأثير هجوم صاروخي على منشأة سعودية لتوزيع النفط يوم الجمعة الماضي.

وقال ”بما أنه من غير المرجح أن تزيد أوبك+ إنتاج النفط بوتيرة أسرع من الأشهر الأخيرة، نتوقع أن تتحول سوق النفط إلى الاتجاه الصعودي مرة أخرى في وقت لاحق هذا الأسبوع“.

وقالت حكومة مدينة شنغهاي يوم الأحد، إن جميع الشركات والمصانع ستتوقف عن العمل أو ستجعل الموظفين يعملون عن بعد في إطار إغلاق من مرحلتين على مدار تسعة أيام بعد أن سجلت المدينة رقما قياسيا جديدا لحالات الإصابة غيرالمصحوبة بأعراض.

وسيتم أيضا تعليق وسائل النقل العام بما يشمل خدمات النقل خلال الإغلاق مما أدى إلى خفض الطلب على الوقود على نحو أكبر.

ومن المقرر أن تعقد منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها في ما يعرف باسم ”أوبك+“ اجتماعا يوم الخميس المقبل.

وقاومت ”أوبك+“ حتى الآن دعوات من الدول المستهلكة الرئيسية ومنها الولايات المتحدة الأمريكية لزيادة الإنتاج.

وتزيد ”أوبك+“ الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميا كل شهر منذ آب/ أغسطس الماضي للتخفيف من أثر التخفيضات التي تم إجراؤها عندما أثرت جائحة كورونا على الطلب العالمي للنفط.