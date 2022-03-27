متحدثة: لودريان بحث مع نظيريه السعودي والإماراتي مسألة تنويع إمدادات الطاقة لأوروبا

إ ف ب

المصدر: إ ف ب

بحث وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، اليوم الأحد، مع نظيرَيه السعودي الأمير فيصل بن فرحان والإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، مسألة تنويع إمدادات الأوروبيين بالطاقة؛ بهدف خفض اعتمادهم على روسيا، وفق ما ذكرت وكالة ”فرانس برس“.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية آن-كلير لوجندر، إن لودريان ”أكد ضرورة حصول تعبئة دولية قوية لزيادة الضغط على روسيا من أجل وقف الهجوم في أوكرانيا“.

وأكدت آن-كلير لوجندر أيضا ”أهمية مواصلة العمل بهدف تنويع إمدادات الطاقة الأوروبية“.

وتجنبت السعودية، أكبر منتج للنفط في العالم، والإمارات وهي أيضا بين أكبر مصدري النفط الخام في العالم، حتى الآن، اتخاذ موقف ضد روسيا.

ويطالب الأوروبيون دول الخليج بزيادة إنتاجها من النفط؛ للحد من ارتفاع أسعار النفط بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، وخفض حصة النفط الروسي في السوق العالمية.

كما يعمل الاتحاد الأوروبي الذي يعتمد على المحروقات الروسية، على تنظيم نفسه لخفض مشترياته من الغاز من روسيا بمعدل الثلثين، اعتبارا من هذه السنة.

وخلال محادثته مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ذكّر جان إيف لودريان ”بالإدانة الشديدة“ الفرنسية للهجمات التي شنها الحوثيون على الأراضي السعودية، وقدم دعمه ”للمبادرات“ الهادفة للتوصل إلى حل سياسي للنزاع اليمني، بحسب وكالة فرانس برس.

ويتوقع أن يزور وزير الخارجية الفرنسي، الأسبوع المقبل، قطر، التي تعد بين أكبر ثلاث دول مصدرة للغاز الطبيعي المسال.

ووفق الوكالة، شدد وزير الخارجية الفرنسي أيضا مرة جديدة على ”ضرورة العودة في أسرع وقت“ إلى الاتفاق النووي الإيراني.

وباتت الولايات المتحدة وإيران في المراحل الأخيرة من المحادثات غير المباشرة الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015؛ بهدف منع طهران من حيازة السلاح النووي مقابل رفع العقوبات التي تخنق اقتصادها.

واعتبر الاتحاد الأوروبي، يوم السبت، أن التوصل إلى اتفاق هو ”مسألة أيام“.