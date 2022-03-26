الرئيس الأوكراني يدعو منتجي الطاقة إلى زيادة الإنتاج لمنع "الابتزاز" الروسي

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الدول المنتجة للطاقة، اليوم السبت، إلى زيادة الإنتاج كيلا تستخدم روسيا ثروتها من النفط والغاز ”لابتزاز“ البلدان الأخرى.

وفي كلمة أمام ”منتدى الدوحة“ الدولي عبر دائرة تلفزيونية، قال زيلينسكي إن دولًا مثل قطر يمكنها أن تساهم في استقرار أوروبا، حسبما أوردته ”رويترز“.

وأضاف في تصريحات مترجمة: ”يمكنهم فعل الكثير لاستعادة العدالة، ويعتمد مستقبل أوروبا على جهودكم، وأطلب منكم زيادة إنتاج الطاقة حتى يدرك الجميع في روسيا أنه لا يمكن لأي بلد استخدام الطاقة كسلاح وابتزاز العالم“.

وقال زيلينسكي أيضًا إنه ”لا يوجد بلد بمأمن من صدمات اضطرابات الإمدادات الغذائية التي تحدث بسبب الغزو الروسي لبلاده. وأوكرانيا من بين أكبر منتجي الحبوب في العالم“.

وأضاف أن ”أسواق العالم لم تتغلب بعد على تداعيات الجائحة وصدمات أسعار الغذاء. ولا أحد بمأمن من هذه الصدمات، ولا يمكن أن يكون هناك أمان إذا كانت هناك ندرة فعلية في الغذاء“.

وأدى غزو روسيا، أكبر مورد للغاز لأوروبا، لأوكرانيا الذي بدأ قبل نحو شهر إلى زيادة المخاوف من تعطل إمدادات الطاقة، كما زاد التدقيق في اعتماد دول الاتحاد الأوروبي على واردات الوقود الأحفوري.

والجمعة، أعلنت الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، تشكيل ”فريق عمل“ بهدف الحد من اعتماد أوروبا على الوقود الأحفوري الروسي في مواجهة حرب موسكو على أوكرانيا.

وتأتي هذه الخطوة فيما تناقش الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الدعوات إلى حظر صادرات الطاقة الروسية إلى التكتل بهدف معاقبة الرئيس فلاديمير بوتين على غزو أوكرانيا.

وتواجه أوروبا مهمة كبرى متمثلة في استبدال إمدادات الغاز الروسي إذ تزود موسكو القارة حوالي 150 مليار متر مكعب من الغاز كل عام.

وكانت هناك آمال في أوروبا وواشنطن بأن تقوم الدوحة، أحد أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، بإعادة توجيه الصادرات المخصصة للأسواق الآسيوية إلى أوروبا.

وقد أوضحت قطر أن لديها قدرة محدودة أو حتى شبه معدومة في تحقيق إنتاج إضافي من الغاز الطبيعي المسال، متحدّثة عن قيود على الكميات التي يمكن تغيير وجهتها، وفق ”فرانس برس“.

وتوصّلت ألمانيا إلى اتفاقية شراكة طويلة الأمد في مجال الطاقة مع قطر، وذلك في إطار سعيها لتقليص اعتمادها على الغاز الروسي، بحسب ما أعلنته متحدثة باسم وزارة الاقتصاد الألمانية، الأحد الماضي.

وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، افتتح، صباح اليوم السبت، منتدى الدوحة في دورته العشرين التي تعقد تحت شعار ”التحول إلى عصر جديد“.

وستكون أبرز القضايا التي سيناقشها المنتدى؛ ”التحالفات الجيوسياسية، العلاقات الدولية، النظام المالي، التنمية الاقتصادية، الدفاع، الأمن السيبراني والغذائي وتغير المناخ“.