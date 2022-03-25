ارتفاع أسعار النفط بعد تعرض منشآت لـ"أرامكو" لهجوم في السعودية

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، بعد الخسائر التي تكبدتها في بداية التعامل مع اتجاه التجار للشراء بعد هجوم صاروخي أصاب منشأة التخزين التابعة لشركة أرامكو النفطية السعودية المملوكة للدولة.

وارتفع خام برنت 1.20 دولار أو 0.7 % إلى 119.92 دولار للبرميل، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.04 دولار أو 0.9 % إلى 113.34 دولار.

وكان خاما برنت، وغرب تكساس، قد انخفضا أكثر من 3 دولارات في وقت سابق.

واتجه الخامان القياسيان نحو تحقيق أول ارتفاع أسبوعي لهما منذ 3 أسابيع. واتجه خام برنت لتحقيق قفزة أسبوعية تبلغ 10 %، وغرب تكساس الوسيط 8 %.

وقال شهود إن سحابة ضخمة من الدخان الأسود شوهدت تتصاعد في جدة، حيث تمتلك شركة أرامكو السعودية العملاقة عدة منشآت نفطية.

وقال متحدث عسكري إن جماعة الحوثيين اليمنية أطلقت صواريخ، وطائرات مسيَّرة، على منشآت أرامكو في جدة. وأضاف أن الهجمات استهدفت مصفاتي رأس تنورة، ورابغ.

وقال دينيس كيسلر النائب الأول لرئيس التعاملات في مؤسسة (بي أو كيه فاينانشال): ”نشهد اضطرابات في روسيا، وأوكرانيا، والآن نشهدها مرة أخرى بشأن السعودية، وإذا واصلنا رؤية الهجمات في كلا المنطقتين فإنه لا أحد يريد أن يحدث نقص في النفط في الوقت الحالي“.