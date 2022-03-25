ألمانيا ستحد "بشدة" من اعتمادها على إمدادات الطاقة الروسية

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

أعلنت ألمانيا، اليوم الجمعة، أنها ستخفض اعتمادها على موارد الطاقة الروسية بشكل حادّ وسريع باستغنائها عن واردات الفحم بحلول الخريف، وعن واردات النفط بحلول نهاية العام.

وأفادت وزارة الاقتصاد في بيان: ”من المفترض أن تكون واردات النفط الروسي إلى ألمانيا انخفضت إلى النصف بحلول منتصف العام، ونهدف إلى تحقيق استقلال شبه تام في نهاية العام“.

وأضافت: ”بحلول الخريف، قد نصبح مستقلين بصورة عامة عن الفحم الروسي، أما بالنسبة إلى الغاز فبإمكان ألمانيا أن تكون مستقلة إلى حد بعيد… بحلول منتصف 2024“.

ويوم الأحد الماضي، توصّلت ألمانيا إلى اتفاقية شراكة طويلة الأمد في مجال الطاقة مع قطر، وذلك في إطار سعيها لتقليص اعتمادها على الغاز الروسي، وفق ما أعلنت متحدثة باسم وزارة الاقتصاد الألمانية.

وجاء التوصّل للاتفاقية خلال زيارة وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك إلى الدوحة في إطار مساعي بلاده لتنويع مصادر إمداداتها من الطاقة، وفق الوزارة.

وقالت المتحدثة، إن ”الخطوة المقبلة ستشمل انخراط الشركات المعنية في مفاوضات عملية بشأن العقد“.

وأجرى هابيك في الدوحة محادثات مع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر التي تعد واحدة من أكبر ثلاث دول مصدّرة للغاز الطبيعي المسال في العالم.

وتعوّل الدول الأوروبية بشكل متزايد على الغاز الطبيعي المسال في إطار تقليص اعتمادها على الغاز الروسي بعد غزو روسيا أوكرانيا.

وقبيل زيارته التي شملت أيضا زيارة للإمارات، قال هابيك في تصريح لمحطة ”دويتشلاند فونك“ الإذاعية الألمانية، إن بلاده لديها هواجس كبرى على صعيد توفير الإمدادات لموسم الشتاء المقبل.

وقال: ”لم نستحصل على مزيد من الغاز في الشتاء المقبل، وفي حال تم تقليص عمليات التسليم من روسيا لن يكون لدينا ما يكفي من الغاز لتدفئة منازلنا وضمان مواصلة تشغيل قطاعنا الصناعي“.

وتعرّضت برلين لانتقادات بسبب معارضتها فرض حظر فوري على إمدادات الطاقة الروسية في إطار خنق أحد أكبر مصادر المداخيل الأجنبية لموسكو.

لكن ألمانيا تعتقد أن مقاطعة مصادر الطاقة الروسية من شأنها أن تؤدي إلى انهيار اقتصادها، وأن تعرّض سكانها لارتفاع كبير في أسعار الطاقة وأن تؤدي إلى نقص في المعروض.

وهابيك الذي يتولى أيضا وزارة التغيّر المناخي، زار مؤخرا النرويج التي تعد من أكبر الدول المصدّرة للغاز، والولايات المتحدة التي تعد أكبر الدول المصدّرة حاليا.

وتستورد ألمانيا حاليا من روسيا أكثر من نصف الغاز الذي تستخدمه (55%)، وهو وضع اعتماد تؤكد أنها تريد خفضه في أسرع وقت ممكن.

كما تعتمد أوروبا على روسيا في الحصول على نحو 40% من احتياجاتها من الغاز.

وظلت الإمدادات مستقرة منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط/ فبراير، لكن الأسعار ارتفعت لمستويات قياسية بسبب مخاوف من أن تقلص موسكو الإمدادات بشدة، أو أن تستهدف عقوبات الاتحاد الأوروبي عليها صادرات الطاقة.