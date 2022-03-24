"الإمارات للطاقة النووية": محطة "براكة" تبدأ عملياتها التجارية في الوحدة الثانية

أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية في بيان اليوم الخميس، بدء تشغيل العمليات التجارية بمحطة براكة في وحدتها الثانية، وفق ما نقلته وكالة ”رويترز“.

وأضافت المؤسسة، أن الوحدة الثانية ستضيف 1400 ميجاوات من الكهرباء الخالية من الكربون إلى شبكة الإمارات الوطنية للكهرباء.

وبذلك سيصل إجمالي إنتاج الوحدتين الأولى والثانية إلى 2800 ميجاوات.

وكان الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، محمد الحمادي، توقع في كانون الثاني/ يناير الماضي، أن الوحدة الثانية من محطة براكة للطاقة النووية ستبدأ العمل على المستوى التجاري في الأشهر المقبلة.

وأضاف حينها خلال مؤتمر عن التمويل المستدام في أبوظبي، أن الوحدة الثالثة من المحطة، التي من المنتظر أن تضم أربعة مفاعلات، ستبدأ العمل في أواخر 2022.

وجرى ربط الوحدة الأولى لمحطة براكة بشبكة الكهرباء الوطنية في آب/ أغسطس 2020، والوحدة الثانية في أيلول/ سبتمبر الماضي.

وبعد استكمال محطة براكة، التي تشيدها شركة الطاقة الكهربائية الكورية (كيبكو)، سيكون بها أربعة مفاعلات تعمل بطاقة إجمالية 5600 ميغاوات، وهو ما يعادل نحو 25% من ذروة الطلب في الإمارات.

وكان الحمادي أكد في وقت سابق أنه ”من المنتظر أن تنتج المؤسسة 85% من الكهرباء النظيفة في أبوظبي بحلول 2025“.

وفي الرابع من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، عن ”اكتمال الأعمال الإنشائية في المحطة الثالثة من محطات براكة للطاقة النووية في أبوظبي“، وتم الإعلان عن هذا الإنجاز الجديد في مناسبة ”يوم الطاقة“ على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الـ26 بشأن تغير المناخ ”كوب 26“ في غلاسكو، وفق ما أورده، بيان لمكتب أبوظبي الإعلامي.

وقال البيان حينها إن ”محطات براكة ستنتج عند الوصول إلى القدرة التشغيلية الكاملة، 5.6 غيغاواط من الكهرباء النظيفة، بما يخفض أكثر من 21 مليون طن من الانبعاثات الكربونية في إسهام واضح نحو خفض الانبعاثات الكربونية في قطاع الطاقة، وإنجاز مبادرة الإمارات الإستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050“.

وأضاف أن ”التقدم الذي تحقق في محطات براكة، هو تأكيد الخطوات العملية التي تتخذها الإمارات العربية المتحدة، لتوفير حلول للتغير المناخي، وسيعزز من جهود أبوظبي المستمرة نحو التحول إلى الطاقة النظيفة“.