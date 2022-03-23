مصدر حكومي مصري: لجنة تسعير البترول أوصت بزيادة 75 قرشا للبنزين

كشف مصدر حكومي مسؤول في وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية عن ”ملامح التقييم الدوري“ الجديد لأسعار البنزين الذي قدمته لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية التابعة لمجلس الوزراء، خلال الربع الثاني من العام الجاري، بدءا من شهر إبريل حتى يونيو المقبل.

وقال المصدر، لـ“إرم نيوز“، شريطة عدم ذكر اسمه، إن التقرير الذي رفعته اللجنة أوصى بزيادة مقدارها 75 قرشا للتر البنزين، مرجعة ذلك للزيادة الكبيرة في أسعار البترول العالمية، نتيجة تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، وتأثيرها على سوق الطاقة العالمي.

وأضاف المسؤول الحكومي، أن التقييم الذي تعده اللجنة يعتمد على معادلة سعرية، تأخذ في الاعتبار أسعار النفط العالمية وتكاليف الإنتاج والتشغيل والنقل وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار الأمريكي.

وأوضح أن تقرير اللجنة الذي تضمن التوصية بزيادة أسعار البنزين بـ75 قرشا للتر، ليس نهائيا، وإنما القرار النهائي يكون للحكومة بشأن اعتماده أو مراجعته بالتخفيض على ضوء معادلات سياسية ومجتمعية أخرى.

ورفعت الحكومة المصرية، في 17 مارس الجاري، أسعار الغاز السائل ”أنابيب البوتغاز“ التي يستخدمها المواطنون في منازلهم.

وأصدر رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، قرارا نشرته الجريدة الرسمية برفع سعر أنبوبة البوتغاز من الحجم الصغير إلى 75 جنيها ”قرابة 5 دولارات“، بزيادة قدرها 5 جنيهات، إلى جانب 150 جنيها للحجم الكبير بزيادة قدرها 10 جنيهات.

كما شمل القرار تحديد سعر طن غاز صب بـ 6 آلاف جنيه غير شامل ”نولون“ النقل، بعد أن كان 5600 جنيه في القرار الصادر في كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

وقررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى، في الرابع من فبراير الماضي، زيادة أسعار البنزين بأنواعه 25 قرشا.

ووفقا لآخر زيادة أقرتها الحكومة المصرية، تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة لتصبح 7.25 جنيه للتر بنزين 80 و 8.50 جنيه للتر بنزين 92 و 9.50 جنيه للتر بنزين 95 وتثبيت سعر السولار عند 6.75 جنيه للتر.

وبدأت الحكومة المصرية في العام 2019، تطبيق آلية للتسعير التلقائي على عدد من المنتجات البترولية، بعد تحرير أسعارها ضمن برنامج نفذته للتخلص من دعم هذه المنتجات بشكل تدريجي.

وخلال العام الماضي 2021 رفعت لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية التي صدر قرار بتشكيلها من رئيس الوزراء بشكل ربع سنوي، أسعار البنزين ثلاث مرات، في أبريل، ويوليو، وأكتوبر.

ومنذ تشكيل لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر العام 2019، اتخذت 9 قرارات بينها تخفيض الأسعار مرتان في أكتوبر 2019، وإبريل 2020.