الكويت تبدأ عهد الوقود البيئي النظيف لخفض الملوثات والانبعاثات

دشنت الكويت، اليوم الثلاثاء، رسميا، بحضور أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، التشغيل الكامل لمشروع الوقود البيئي الذي استمر العمل فيه لسنوات بتكلفة إجمالية 4.680 مليار دينار (15.5 مليار دولار).

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية، يهدف المشروع لتطوير مصفاتي الأحمدي وميناء عبد الله التابعتين لشركة البترول الوطنية، وتضمن إنشاء 39 وحدة جديدة وتحديث سبع وحدات وإغلاق سبع أخرى، مع التركيز على إنتاج منتجات عالية القيمة مثل الديزل والكيروسين للتصدير.

وألقى ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح كلمة أكد فيها ”التزام الكويت بتعهداتها لتلبية الاحتياجات الوطنية والطلب الدولي على الوقود النظيف، متوافقين مع الاتجاهات العالمية لخفض الملوثات، ملتزمين بإنتاج وقود منخفض الانبعاثات“.

وقال: ”نترجم اليوم لشعبنا الكريم ولدول العالم وشعوبها تطلعنا الطموح إلى تحقيق استراتيجية تنموية واضحة الخطى تعزز مكانة دولة الكويت، ووضعها في مصاف الدول المتقدمة في صناعة تكرير النفط العالمية“.

وقامت شركة البترول الوطنية بتمويل يبلغ 30 بالمئة من التكلفة المالية للمشروع، مع توفير السبعين بالمئة الباقية من بنوك كويتية وأجنبية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية الكويتية وليد البدر، في كلمة في الحفل، إن الطاقة الإنتاجية للمشروع تبلغ 800 ألف برميل نفط يوميا موزعة بين مصفاتي ميناء عبدالله وميناء الأحمدي.

وأضاف أن هذه الكمية سوف تضاف إلى كمية الإنتاج المنتظرة لمصفاة الزور التي تبنيها الكويت حاليا والبالغة نحو 600 ألف برميل يوميا، لتصل كميات النفط الخام المكررة إلى 1.4 مليون برميل يوميا للمصافي الثلاث.

وقال إن هذا يعني ”رفع الكفاءة التشغيلية وتطوير القدرات التحويلية، فضلا عن الاستغلال الأمثل، وتحقيق أفضل قيمة وأعلى عائد ممكن للموارد الهيدروكربونية“.

وكان البدر قال لرويترز في 2019 إن بلاده تتجه إلى تقليص أهدافها لتكرير النفط بنحو 20 بالمئة في استراتيجية 2040، ليكون الهدف هو الوصول بطاقة التكرير إلى 1.6 مليون برميل يوميا بدلا من مليوني برميل يوميا.

وكان من المقرر أن تتم زيادة القدرة التكريرية للبلاد لترتفع إلى مليوني برميل يوميا بحلول 2040، من خلال إنشاء مصفاة خامسة. وتم إغلاق مصفاة الشعيبة في عام 2017 نظرا لقدمها.

وبدأ العديد من دول الخليج في التحول إلى مشاريع الطاقة النظيفة خلال السنوات الأخيرة ضمن جهودها للحفاظ على البيئة، وتقليل تأثيرات انبعاثات الوقود، وضبط تداعيات التغير المناخي.