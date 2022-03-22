"غازبروم" الروسية تؤكد استمرارها في تصدير الغاز لأوروبا عبر أوكرانيا

قالت شركة الطاقة الروسية العملاقة ”غازبروم“ اليوم الثلاثاء، إنها لا تزال تورد الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا تماشيا مع طلبات مستهلكين أوروبيين.

وأضافت الشركة أن الطلبات بلغت 108 ملايين متر مكعب في 22 مارس/ آذار، ارتفاعا من 104.7 مليون متر مكعب في 21 مارس/ آذار.

وكان نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك قد حذر أمس الاثنين، من أن أسعار النفط ”قد تصل إلى 300 دولار للبرميل إذا توقف الغرب عن شراء الخام الروسي“، لكنه أضاف أن مثل هذا السيناريو ”غير مرجح“.

وقال نوفاك إن ”من المتعذر على أوروبا أن تتفادى شراء النفط والغار الروسيين في الوقت الحاضر“، مضيفا أن الدعوات الغربية لوقف المشتريات ”هي لفتات سياسية لاجتذاب الاهتمام“.