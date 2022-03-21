أسعار النفط تقفز 6 دولارات والاتحاد الأوروبي يبحث حظر النفط الروسي

قفزت أسعار النفط أكثر من ستة دولارات أثناء التعاملات اليوم الإثنين دافعة خام برنت لتجاوز مستوى 114 دولارا للبرميل، بينما تدرس دول الاتحاد الأوروبي الانضمام إلى الولايات المتحدة في فرض حظر على النفط الروسي وبعد هجوم في مطلع الأسبوع على منشآت نفطية سعودية.

وصعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي 6.52 دولار، أو 6 %، إلى 114.69 دولار للبرميل بحلول الساعة 14:25 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجلت زيادة بلغت 1.2 في المئة يوم الجمعة.

وارتفعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 5.80 دولار، أو 5.7 بالمئة، إلى 110.77 دولار للبرميل.

وارتفعت الأسعار بعد أن قالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشتشوك في ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين، إنه لا توجد فرصة لاستسلام القوات في مدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة بشرق البلاد.

وعاد التركيز على ما إذا كان سيكون بوسع السوق تعويض الإنتاج الروسي من النفط الذي تضرر من العقوبات مع عدم وجود أي علامة تذكر على تراجع الصراع.

وقال محللو (إيه.إن.زد) في مذكرة: ”لا تزال السوق قلقة بشأن اضطرابات الإمدادات حيث تشير البيانات إلى أنها تؤثر بالفعل“.

وأظهر أحدث تقرير صادر عن مجموعة ”أوبك+“ أن إنتاج بعض الدول ما زال لم يصل إلى المستوى المتفق عليه من حصصها الإنتاجية.

وقالت ثلاثة مصادر لرويترز، إن أوبك + لم تحقق المستوى المستهدف من إنتاجها بأكثر من مليون برميل يوميا في فبراير شباط، وذلك بموجب اتفاقها لزيادة الإنتاج 400 ألف برميل يوميا كل شهر.