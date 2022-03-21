الرئيس التنفيذي لأرامكو: هجمات الحوثيين يجب أن تمثل مصدر قلق عالمي

قال أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لشركة ”أرامكو“ السعودية اليوم الإثنين، إن الهجمات المتصاعدة التي يشنها الحوثيون اليمنيون المتحالفون مع إيران على المنشآت النفطية في المملكة ”يجب أن يكون مصدر قلق عالمي“، في وقت تشهد فيه سوق النفط شحا في المعروض.

وأضاف الناصر ”الرسالة الواردة سلطت الضوء على أن هذه الأنواع من الهجمات، وهذا النوع من التصعيد في وقت تشهد فيه السوق شحا في المعروض، هو مصدر قلق حقيقي للعالم؛ لأنه في حالة حدوث المزيد من التصعيد بمرور الوقت، ربما يكون له بعض التأثير على الإمداد“.

وكان الناصر يشير إلى بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية جاء فيه أن ”السعودية لن تتحمل مسؤولية أي نقص في الإمدادات نتيجة لهجمات الحوثيين“.

ونقلت وكالة ”واس“ عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية، قوله: تعلن الرياض أنها ”لن تتحمل مسؤولية أي نقص في إمدادات البترول للأسواق العالمية في ظل الهجمات التي تتعرض لها منشآتها النفطية من الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران“.

وأضاف: ”تؤكد المملكة أهمية أن يعي المجتمع الدولي خطورة استمرار إيران في استمرائها بتزويد الميليشيات الحوثية الإرهابية بتقنيات الصواريخ البالستية والطائرات المتطورة دون طيار، التي تستهدف بها مواقع إنتاج البترول والغاز ومشتقاتهما في المملكة“.

وأكد أن استمرار تلك الهجمات يترتب عليها ”آثار وخيمة على قطاعات الإنتاج والمعالجة والتكرير، وستفضي إلى التأثير على قدرة المملكة الإنتاجية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها؛ الأمر الذي يهدد بلا شك أمن واستقرار إمدادات الطاقة إلى الأسواق العالمية“. مشددا على ”أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته في المحافظة على إمدادات الطاقة ووقوفه بحزم ضد الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران وردعها عن هجماتها التخريبية التي تشكل تهديدا مباشرا لأمن الإمدادات البترولية في هذه الظروف بالغة الحساسية التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية“.

بدروه، كشف مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية، أن الهجمات التي تعرضت لها المملكة، فجر الأحد، أدت إلى انخفاض مؤقت بمستوى الإنتاج في شركة ينبع ساينوبك للتكرير (ياسرف).

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المصدر، قوله إن ”محطة توزيع المنتجات البترولية في جازان تعرضت لاعتداء بطائرة مسيرة، فيما تعرض معمل ينبع للغاز الطبيعي، ثم مرافق شركة ينبع ساينوبك للتكرير (ياسرف) لهجومين منفصلين بطائرتين مسيرتين عن بعد“.

وأضاف أن ”الاعتداء على مرافق شركة ينبع ساينوبك للتكرير (ياسرف)، أدى إلى انخفاض مستوى إنتاج المصفاة بشكل مؤقت“، مؤكدا أنه ”سيتم التعويض عن هذا الانخفاض من المخزون“.

وأكد المصدر، أنه ”لم تترتب على هذه الاعتداءات، إصابات أو وفيات“.