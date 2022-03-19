لتقليص الاعتماد على روسيا.. ألمانيا تتجه لاستيراد الطاقة من قطر والإمارات

قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، اليوم السبت، إنه سيزور قطر والإمارات؛ لاستكشاف إمكان الحصول على إمدادات غاز طبيعي مسال، وإبرام صفقة تتعلق بالهيدروجين؛ وذلك من أجل تقليص اعتماد بلاده على واردات الطاقة من روسيا.

وروسيا أكبر مورد للغاز إلى ألمانيا، وفقا لبيانات على موقع وزارة الاقتصاد على الإنترنت.

ومنذ غزو روسيا لأوكرانيا، أطلق هابيك العديد من المبادرات لتقليص اعتماد ألمانيا على روسيا في مجال الطاقة، بما يشمل الطلبيات الكبيرة من الغاز الطبيعي المسال غير الروسي، وخططا لإنشاء محطة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال وعدم التسرع في التخلي عن استخدام الفحم.

وقال هابيك قبل جولته: ”الهدف … هو إقامة شراكة في مجال الهيدروجين على المدى المتوسط ووضعها في إطار سياسي“.

وسيرافقه نحو 20 ممثلا لشركات ألمانية، كثير منها من قطاع الطاقة.

ويرغب الوزير الألماني أيضا في مناقشة إمدادات الغاز الطبيعي المسال ”على المدى القصير“ و“إعطاء الشركات التي تضمن توفير إمدادات الغاز في ألمانيا الإطار السياسي لتصبح مستقلة عن الغاز الروسي، وهي موضوعات تأتي على رأس جدول الأعمال السياسي (رغم طابعها الاقتصادي)“.

وفي الثاني من مارس/ آذار الجاري، قالت قناة ”إن.تي.في“ التلفزيونية نقلا عن الحكومة الألمانية، إنها قررت سحب جزء من احتياطي النفط الوطني؛ بسبب تبعات الحرب في أوكرانيا، ومن أجل تخفيف الضغط على أسواق النفط.

وأعلنت وزارة الاقتصاد والمناخ الألمانية، أن ألمانيا ستخصص مبلغا استثنائيا بقيمة 1,5 مليار يورو لشراء الغاز الطبيعي المسال في أقرب وقت؛ بهدف ضمان إمداداتها من الطاقة في إطار الحرب في أوكرانيا.

وقال ناطق باسم الوزارة، إن ”الحكومة فوضت شركة خاصة بإنجاز هذه الصفقة“. مضيفا: ”يعود الآن إلى هذه الشركة أن تقرر من أين سيتم شراء هذا الغاز، لكن هذا سيتم على المدى القصير جدا“.

وتؤدي العقوبات الدولية المختلفة التي فرضت على روسيا ردا على اجتياحها أوكرانيا، إلى عزلة البلاد بشكل متزايد عن التجارة الدولية.

وقد هبط الاحتياطي الألماني من الغاز هذا الشتاء إلى مستوى مقلق، حسب الحكومة؛ ما اضطر البلاد إلى تسريع خططها لتنويع مصادر إمداداتها بالطاقة وانتقالها إلى الطاقات المتجددة.

وتعتزم البلاد خصوصا بناء محطات لاستيراد الغاز الطبيعي المسال عبر البحر، وهي بنى تحتية لا تملكها حاليا، وستستغرق سنوات لكي تنجز.