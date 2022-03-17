النفط يرتفع 8 % وسط تحذيرات من نقص الإمدادات الروسية

صعدت أسعار النفط إلى نسبة 8 %، اليوم الخميس، لتواصل بذلك الارتفاع سلسلة من التقلبات اليومية العنيفة، إذ انتعش السوق بعد عدة أيام من الخسائر التي ضربته مع تركيز متجدد على نقص الإمدادات في الأسابيع المقبلة بسبب العقوبات على روسيا.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت القياسي 8.62 دولار، أو 8.79 % لتبلغ عند التسوية 106.64 دولار للبرميل، وهي أكبر زيادة بالنسبة المئوية منذ منتصف عام 2020.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 7.94 دولار أو 8.35 % إلى 102.98 دولار للبرميل عند التسوية.

وفي الجلسات الثماني الأخيرة، وصل سعر برميل النفط إلى 139 دولارًا في أقصى ارتفاع له قبل أن يبلغ 98 دولارًا في أقل مستوى تداول له، أي بفارق يزيد عن 40 دولارا.

وقال متعاملون ومصرفيون ومحللون، إن ذلك دفع العديد من المستثمرين إلى الخروج، وأوجد مناخا لمزيد من التقلبات الشديدة في الأسعار في الأسابيع المقبلة.

وحظرت دول عديدة شراء النفط الروسي لمعاقبة موسكو على غزوها لأوكرانيا قبل نحو ثلاثة أسابيع، وروسيا التي تصف العمل العسكري بأنه ”عملية خاصة“ هي أكبر مصدر للنفط الخام ومنتجات الوقود في العالم.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، ارتفعت أسعار النفط حوالي 3 %، بعدما قالت وكالة الطاقة الدولية، إن الأسواق قد تفقد 3 ملايين برميل يوميا من الخام والمنتجات المكررة من روسيا بدءا من شهر نيسان/أبريل.

وذكرت وكالة الطاقة أن الإمدادات المفقودة ستكون أكبر بكثير من الانخفاض المتوقع في الطلب البالغ مليون برميل يوميا والناجم عن ارتفاع أسعار الوقود.

وارتفعت العقود الآجلة لمزيج برنت القياسي العالمي ثلاثة دولارات أو 3.1 % إلى 101.09 دولار للبرميل الساعة 08:44 بتوقيت غرينتش، بعد انخفاضها على مدى ثلاث جلسات متتالية.

كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.8 دولار أو 3 % إلى 97.84 دولار للبرميل.

وانخفض العقدان يوم أمس الأربعاء عند التسوية، في أعقاب قفزة غير متوقعة في مخزونات الخام الأمريكية ومؤشرات على تقدم في المحادثات الروسية الأوكرانية.

وقال وانغ شياو الباحث لدى جوتاي جونان فيوتشرز: ”يتراجع الحماس بالسوق للتداول بناء على التداعيات الجيوسياسية، مما يساعد على إخراج بعض العلاوات من أسعار النفط، إنه وقت إعادة تقييم العوامل المختلفة“.