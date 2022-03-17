رئيس وزراء اليابان: ناقشت مع محمد بن سلمان فرص زيادة إنتاج النفط

قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، اليوم الخميس، إنه بحث زيادة محتملة في إنتاج النفط الخام مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وقال كيشيدا للصحفيين بعدما أجرى اتصالا هاتفيا مع ولي العهد السعودي، إنه ”عبر أيضا عن توقعاته الكبيرة من القيادة السعودية بشأن تحقيق الاستقرار في سوق النفط“، لافتًا إلى أن الجانبين اتفقا على التعاون بشأن الأزمة الأوكرانية.

وردا على سؤال من أحد الصحفيين عما إذا كان قد طلب مباشرة من ولي العهد السعودي زيادة إنتاج النفط، تجنب كيشيدا الإجابة، وقال: ”إن البلدين اتفقا على مواصلة المحادثات الوزارية بشأن الأمر“.

وأضاف: ”اتفقنا على تعميق التعاون فيما بيننا“، فيما يتعلق بالحياد الكربوني.

كما قال كيشيدا لوسائل الإعلام، إنه تحدث بشكل منفصل مع الرئيس الكيني أوهورو كينياتا وأكد الحاجة إلى العمل على إصلاح مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة.

وكان رئيس الوزراء الياباني قد أجرى اتصالًا هاتفيًا، يوم الثلاثاء الماضي، مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، جرى خلاله بحث ”العلاقات الإستراتيجية بين البلدين وسبل دعمها ودفعها إلى الأمام على جميع المستويات“، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

ووفقا للوكالة، أكد ولي عهد أبوظبي خلال الاتصال الهاتفي ”حرص دولة الإمارات على الحفاظ على أمن الطاقة واستقرار الأسواق العالمية في ظل التداعيات والمستجدات الحالية، وكذلك حرصها على تعزيز علاقاتها مع اليابان الصديقة في مجال الطاقة عامة“.

ونقلت وكالة ”رويترز“ عن رئيس الوزراء الياباني قوله، إنه اتفق مع ولي عهد أبوظبي على العمل معا للمساعدة في تحقيق استقرار سوق النفط العالمية.

وارتفعت أسعار النفط حوالي 3 % اليوم الخميس، بعدما قالت وكالة الطاقة الدولية إن الأسواق قد تفقد ثلاثة ملايين برميل يوميا من الخام والمنتجات المكررة من روسيا، بدءا من نيسان/ أبريل المقبل، وفق ”رويترز“ .

وذكرت الوكالة أن الإمدادات المفقودة ستكون أكبر بكثير من الانخفاض المتوقع في الطلب البالغ مليون برميل يوميا، والناجم عن ارتفاع أسعار الوقود.