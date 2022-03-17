النفط يقفز 3% بعد تحذير وكالة الطاقة الدولية من نقص المعروض

ارتفعت أسعار النفط حوالي3 % اليوم الخميس بعدما قالت وكالة الطاقة الدولية إن الأسواق قد تفقد ثلاثة ملايين برميل يوميا من الخام والمنتجات المكررة من روسيا بدءا من نيسان / أبريل .

وذكرت الوكالة أن الإمدادات المفقودة ستكون أكبر بكثير من الانخفاض المتوقع في الطلب البالغ مليون برميل يوميا والناجم عن ارتفاع أسعار الوقود.

وارتفعت العقود الآجلة لمزيج برنت القياسي العالمي ثلاثة دولارات أو 3.1 % إلى 101.09 دولار للبرميل الساعة 08:44 بتوقيت غرينتش، بعد انخفاضها على مدى ثلاث جلسات متتالية.

كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.8 دولار أو ثلاثة بالمئة إلى 97.84 دولار للبرميل.

وانخفض العقدان أمس عند التسوية، في أعقاب قفزة غير متوقعة في مخزونات الخام الأمريكية ومؤشرات على تقدم في المحادثات الروسية الأوكرانية.

وقال وانغ شياو الباحث لدى جوتاي جونان فيوتشرز ”يتراجع الحماس بالسوق للتداول بناء على التداعيات الجيوسياسية، مما يساعد على إخراج بعض العلاوات من أسعار النفط. إنه وقت إعادة تقييم العوامل المختلفة“.

وتجاهلت السوق إلى حد بعيد قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أمس الأربعاء رفع أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية، كما كان متوقعا.

وحصلت المعنويات بالسوق على دعم من تعهد الصين بسياسات لدعم أسواق المال والنمو الاقتصادي، في الوقت الذي عزز فيه انخفاض الإصابات الجديدة بكوفيد-19 في الصين الآمال في أن ترفع السلطات قيود السفر وتسمح للمصانع باستئناف الإنتاج في مدن تخضع للإغلاق العام.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، يوم أمس الأربعاء، إن أعضاء لجنة الاستقرار المالي والتنمية برئاسة نائب رئيس وزراء الصين ليو هي والمسؤولة عن السياسة الاقتصادية والتعامل مع المخاطر المالية اتفقوا على ضرورة تبني سياسة نقدية استباقية للتعامل مع احتياجات دعم الاقتصاد خلال الربع الأول من العام الحالي، مع نمو القروض الجديدة بطريقة مناسبة.

فيما أشارت وكالة ”بلومبيرغ“ الأربعاء، أيضا إلى ارتفاع مؤشر هانغ سينغ الفرعي للشركات الصينية في بورصة هونغ كونغ بنسبة 8.8%، وهو أكبر ارتفاع يومي له منذ 2008.

وكان المؤشر قد تراجع منذ بداية العام الحالي وحتى يوم أمس الأول (الثلاثاء) بنسبة 26% ليصل إلى أقل مستوى له منذ 2008. كما ارتفع مؤشر سي.إس.آي 300 للأسهم الصينية في بر الصين الرئيسي بنسبة 3.7%.