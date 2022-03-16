بريطانيا: جونسون اتفق مع ولي عهد السعودية على التعاون من أجل استقرار سوق الطاقة

أفاد متحدث باسم رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، بأن الأخير اتفق مع ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان على التعاون لضمان استقرار أسواق الطاقة، في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، وتعزيز التعاون في مجالات الدفاع والتجارة والأمن.

وقال المتحدث في بيان حول زيارة رئيس الوزراء البريطاني للسعودية: ”اتفق رئيس الوزراء وولي العهد على التعاون للحفاظ على الاستقرار في سوق الطاقة، ومواصلة الانتقال إلى التكنولوجيا المتجددة والنظيفة“.

وأضاف المتحدث: ”أشاد رئيس الوزراء بالتقدم في مبادرة رؤية السعودية 2030، بما في ذلك ما يتعلق بتمكين المرأة وعملها“.

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد وصل إلى السعودية، بعد زيارة قام بها إلى الإمارات، الأربعاء، لإجراء محادثات مع قادة البلدين لتوفير المزيد من إمدادات النفط من الخليج، وزيادة الضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وسط الأزمة الأوكرانية.

والتقى جونسون ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، قبل توجهه للسعودية، وشدد في لقائه معه على ”الحاجة للتعاون من أجل استقرار أسواق الطاقة العالمية“.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن جونسون ومحمد بن زايد بحثا الشراكة من أجل المستقبل بين البلدين، واستقرار أسواق الطاقة العالمية.

وقال متحدث حكومي بشأن الزيارة، في بيان، إن جونسون والشيخ محمد بن زايد بحثا فرص تعزيز التعاون بين بريطانيا والإمارات في مجالات أمن الطاقة والتكنولوجيا الخضراء والتجارة.

وأضاف: ”واتفقا كذلك على الحاجة لتعزيز تعاوننا القوي في مجالات الأمن والدفاع والمخابرات في مواجهة التهديدات العالمية المتنامية“.

وقال بوريس جونسون إن ”الإمارات والسعودية شريكان رئيسيان في ضمان الأمن الإقليمي واستقرار أسواق الطاقة العالمية بعد الغزو الروسي لأوكرانيا“.

وتواجه بريطانيا، مثل معظم دول الغرب، ارتفاعا في أسعار الطاقة. ويسعى جونسون لحث المنتجين على زيادة الإنتاج وتأمين المزيد من الإمدادات؛ لدعم المستهلكين وتقليل الاعتماد على الصادرات الروسية.

ولم تستجب كل من السعودية والإمارات، اللتين تشهد علاقتهما الوثيقة مع واشنطن توترا، حتى الآن لمناشدات الولايات المتحدة بزيادة إنتاج النفط للحد من ارتفاع أسعار الخام الذي ينذر بموجة ركود عالمية بعد غزو روسيا لأوكرانيا.