محمد بن زايد لرئيس وزراء اليابان: حريصون على أمن الطاقة واستقرار الأسواق العالمية

قال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، إن دولة الإمارات حريصة على استقرار أسواق الطاقة العالمية.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم الثلاثاء، أن الشيخ محمد بن زايد تلقى اتصالا هاتفيا من فوميو كيشيدا رئيس وزراء اليابان، جرى خلاله بحث ”العلاقات الإستراتيجية بين البلدين وسبل دعمها ودفعها إلى الأمام على جميع المستويات“.

كما تناول الاتصال، بحسب الوكالة الرسمية، عددا من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطورات الأزمة الأوكرانية وتأثيراتها على مختلف المستويات، وأهمية العمل الدولي على إيجاد حلول دبلوماسية لها، وتوفير المساعدة للمدنيين المتضررين منها.

وأفادت ”وام“ بأن ولي عهد أبوظبي أكد خلال الاتصال الهاتفي، ”حرص دولة الإمارات على الحفاظ على أمن الطاقة واستقرار الأسواق العالمية في ظل التداعيات والمستجدات الحالية، وكذلك حرصها على تعزيز علاقاتها مع اليابان الصديقة في مجال الطاقة عامة“.

من ناحيتها، نقلت وكالة ”رويترز“ عن رئيس الوزراء الياباني قوله، إنه اتفق مع ولي عهد أبوظبي على العمل معا للمساعدة في تحقيق استقرار سوق النفط العالمية.

وفي التاسع من مارس/ آذار الجاري، أكد وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، أن بلاده ملتزمة باتفاقية ”أوبك+“ وآليتها الشهرية الحالية لتعديل الإنتاج.

وكتب المزروعي في تغريدة على تويتر: ”تؤمن الإمارات بالقيمة التي تقدمها مجموعة أوبك+ لأسواق النفط.. دولة الإمارات العربية المتحدة ملتزمة باتفاقية أوبك+ وآليتها الحالية لتعديل الإنتاج الشهري“.

وجاءت تغريدة وزير الطاقة بعد ساعات من تصريح سفير الإمارات لدى واشنطن يوسف العتيبة، بأن بلاده تفضل زيادة إنتاج النفط وستشجع أوبك على النظر في زيادة المعروض.