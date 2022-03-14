ناقلة أجنبية تحمل شحنة روسية إلى أمريكا تبحر إلى ساحل شمال أفريقيا

أظهرت بيانات تتبع السفن، يوم الإثنين، أن الناقلة ”إيلي“ التي ترفع علم جزر مارشال، والتي توقفت في ميناء روسي في طريقها إلى الولايات المتحدة، تبحر الآن صوب جيب سبتة الإسباني على ساحل المغرب الشمالي.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد فرض، الأسبوع الماضي، حظرا فوريا على واردات النفط وغيره من مصادر الطاقة الروسية في أعقاب غزو موسكو لأوكرانيا.

وأوجدت القيود الأمريكية حالة من عدم اليقين إزاء الشحنات الروسية المبحرة بالفعل.

وكانت شركة ”هالكيدون شيبينج“، التي تتخذ من اليونان مقرا لها وتدير ”إيلي“، قالت، يوم الجمعة، إن ”مسجلي الناقلة أبلغوها بأن ترابض قبالة ساحل جبل طارق بانتظار الأوامر، بينما كانت في طريقها من نوفوروسيسك بروسيا إلى ساحل الخليج الأمريكي“.

وأضافت ”هالكيدون“ في بيان: ”السفينة محملة بشحنة“.

وأفاد متحدث باسم الشركة، يوم الإثنين، بأن حمولة السفينة من المنتجات البترولية غير المكررة منشأها ”نوفوروسيسك“.

وذكر متحدث باسم حكومة جبل طارق، في وقت لاحق يوم الإثنين، أن السفينة ”لم تطلب إذنا بالرسو في ميناء جبل طارق“.

وقالت ”إيلي“، يوم الإثنين، إن وجهتها هي سبتة، وأظهرت بيانات ”رفينيتيف“ لتتبع السفن أنها كانت مبحرة صوب ساحل شمال أفريقيا، وبعيدا عن المياه الدولية قرب جبل طارق.

وكان محللون رجحوا أن يؤدي الحظر الذي فرضته الولايات المتحدة على واردات النفط والغاز الروسية إلى بقاء مزيد من الشحنات عالقة في البحار دون مشترين.

كما استبعدوا أن يكون لقرار الاتحاد الأوروبي مواصلة الاستيراد أثر يذكر على الفوضى التي حلت بتجارة النفط الروسية.

ولم يشارك الاتحاد الأوروبي في الحظر؛ لأنه أكثر اعتمادا على إمدادات النفط والغاز الروسية.

واستقرت إمدادات الغاز لأوروبا حتى الآن منذ الغزو الذي تصفه روسيا بأنه ”عملية عسكرية خاصة“، لكن موسكو حذرت، يوم الإثنين الماضي، من أن فرض عقوبات على النفط الروسي قد يدفعها لإغلاق خط رئيسي يمد أوروبا بالغاز.

وقال متعاملون إن الارتباك الحالي في تجارة النفط بفعل ابتعاد التجار عن الإمدادات الروسية بسبب الخوف من الوقوع تحت طائلة العقوبات المفروضة على روسيا سيتدهور على الأرجح بعد الحظر الأمريكي.

وتصدر روسيا حوالي سبعة ملايين برميل يوميا من النفط الخام والمنتجات المكررة، تمثل حوالي سبعة في المئة من المعروض العالمي.