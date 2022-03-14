مدير وكالة الطاقة الدولية يحث منتجي النفط على زيادة الإنتاج

حث مدير وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول، اليوم الاثنين، الدول المنتجة للنفط، على ضخ المزيد من الخام لتحقيق الاستقرار في الأسواق المتضررة من الحرب في أوكرانيا.

وقال بيرول، في مؤتمر للطاقة بالرباط، إنه بعد سحب 62 مليون برميل بصورة مبدئية ستسحب وكالة الطاقة المزيد إذا ”استمرت الظروف أو ساءت“.

وأضاف عبر رابط فيديو ”على كل دولة منتجة للنفط تتحلى بالمسؤولية، ضخ المزيد من النفط في السوق“.

وكان المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول قال يوم الأربعاء الماضي إن الوكالة مستعدة لتوفير المزيد من النفط في الأسواق، من خلال السحب من المخزونات مضيفًا أن الوكالة ستضع ،أيضًا، خطة عمل لتقليل استهلاك النفط بسرعة.

وسجلت أسعار النفط ارتفاعًا كبيرًا بعد أن غزت روسيا أوكرانيا وشدد الغرب عقوباته على موسكو؛ ما أذكى المخاوف من اضطراب الإمدادات في سوق يقل فيها العرض عن الطلب بالفعل.

وقال بيرول في مؤتمر للطاقة في باريس ”قررت وكالة الطاقة الدولية ،الأسبوع الماضي، السحب من مخزوناتنا النفطية، ولدينا مخزون كبير.. كان هذا ردًّا أوليًّا.. إذا كانت هناك حاجة يمكننا جلب المزيد من النفط للسوق“.

وأضاف آنذاك ”الأسبوع المقبل، وكما فعلنا بالنسبة للغاز، سنخرج بخطة عمل من عشر نقاط حول كيفية خفض استهلاك النفط بسرعة.. خاصة في قطاع النقل“.

وأضاف الرئيس التنفيذي للوكالة التي تمثل 31 دولة أغلبها دول صناعية وليس من بينها روسيا ”في أسواق النفط أصعب الشهور هي أشهر الصيف التي يطلق عليها موسم القيادة ويرتفع فيها الطلب“، مشيرًا إلى شهري حزيران/ يونيو، وتموز/ يوليو.

وفي الأسبوع الماضي اتفق أعضاء الوكالة على سحب 60 مليون برميل من احتياطيات النفط للتخفيف من اضطراب الإمدادات في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

ووصف بيرول هذه الكمية بأنها ”استجابة أولية“، مضيفًا ”هي مجرد أربعة في المئة من مخزوناتنا. ويمكننا طرح مزيد من النفط في الأسواق في إطار الاستجابة، إذا كانت هناك حاجة وقررت حكوماتنا ذلك“.