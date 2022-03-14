قبل اجتماع المركزي الأمريكي.. النفط يتراجع مع محادثات إنهاء حرب أوكرانيا

تراجعت أسعار النفط بما يصل إلى 4 دولارات للبرميل، اليوم الإثنين، لتواصل انخفاض الأسبوع الماضي، مع تكثيف الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب في أوكرانيا واستعداد الأسواق لرفع أسعار الفائدة الأمريكية، وفق ما أوردته، وكالة ”رويترز“ للأنباء.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت في أحدث تعاملات 3.81 دولار أو 3.4% إلى 108.86 دولار للبرميل في الساعة 07:41 بتوقيت غرينتش، الإثنين.

كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.85 دولار أو 3.5% إلى 105.48 دولار للبرميل.

وارتفعت عقود كلا الخامين منذ غزو روسيا لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير، 40% تقريبا منذ بداية العام الحالي.

ومن المقرر أن يتحدث المفاوضون الأوكرانيون والروس مرة أخرى اليوم، عبر رابط فيديو بعد أن أشار الجانبان إلى إحراز تقدم.

وقالت المحللة لدى سي.إم.سي ماركتس، تينا تينج: ”ربما تستمر أسعار النفط في التراجع هذا الأسبوع مع استيعاب المستثمرين لتأثير العقوبات على روسيا إلى جانب إظهار الطرفين إشارات على التفاوض لوقف إطلاق النار“.

وأضافت تينا تينج: ”مع استعداد الأسواق لإمدادات أقل بكثير في الفترة بين شباط/فبراير وأوائل اذار/مارس، تحول التركيز إلى السياسة النقدية في اجتماع لجنة السوق المفتوحة التابعة للمجلس الاحتياطي الاتحادي – البنك المركزي الأمريكي – المقرر هذا الأسبوع، وهو ما قد يزيد من قوة الدولار ويضغط على أسعار السلع“.

وتجتمع اللجنة الاتحادية يومي 15 و16 آذار/مارس لتقرير ما إذا كانت سترفع أسعار الفائدة.

ومن المتوقع أن يبدأ المركزي الأمريكي في رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع، مما سيضع ضغطا هبوطيا على أسعار النفط.

وكانت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أعلنت، الأربعاء الماضي، أن مخزونات الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة تراجعت الأسبوع الماضي.

وانخفضت مخزونات الخام 1.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الرابع من آذار/مارس إلى 411.6 مليون برميل، مقارنة بتوقعات محللين شملهم استطلاع أجرته ”رويترز“ بانخفاض 657 ألف برميل.

وقالت الوكالة الحكومية، إن مخزونات الخام في مركز التسليم في ”كاشينج“ بولاية أوكلاهوما هبطت 585 ألف برميل الأسبوع الماضي.

وانخفض استهلاك مصافي التكرير للخام 21 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي، وارتفعت معدلات التشغيل 1.6 نقطة مئوية.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات البنزين الأمريكية تراجعت 1.4 مليون برميل على مدار الأسبوع الماضي إلى 244.6 مليون برميل، وذلك مقارنة مع توقعات بانخفاضها 2.1 مليون برميل.

وهبطت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة 5.2 مليون برميل في الأسبوع إلى 113.9 مليون برميل، مقابل توقعات بانخفاضها 1.9 مليون برميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن صافي واردات الولايات المتحدة من الخام الأسبوع الماضي زاد 1.93 مليون برميل يوميا.