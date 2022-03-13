قصف مدفعي يستهدف حقلا نفطيا بولاية غرب كردفان السودانية

تعرضت آبار نفط بولاية غرب كردفان السودانية، لقصف مدفعي نفذه مسلحون مجهولون، الأمر الذي أسفر عن تخريب طال 8 آبار، وهو ما ينذر بتوقف بعض الحقول النفطية وخروجها عن دائرة الإنتاج.

وقالت مصادر بتجمع العاملين بقطاع النفط، لـ“إرم نيوز“ الأحد، إن ”حقل بليلة بولاية غرب كردفان خرج عن السيطرة الأمنية بعد تعرضه لأكثر من مرة للقصف بمدافع (آر بي جي) بواسطة مسلحين مجهولين“.

وأكدت المصادر ”تخريب ثماني آبار بحقل الفولة“، لافتة إلى ”انتشار أمني كثيف بالمنطقة إثر اشتباكات مسلحة، مما يهدد حياة العاملين بمواقع الإنتاج بعد أن أصبحت غير آمنة للبقاء والعمل“، منوهة إلى أن ”استمرار الانفلات الأمني سيقود لعمليات إخلاء للعاملين، ومغادرتهم حقول النفط وبالتالي توقف الإنتاج“.

من جهته أكد حاكم غرب كردفان، خالد جيلي، استهداف مسلحين لحقول النفط بالولاية، لكنه نفى توقف الإنتاج، وقال لـ“إرم نيوز“، إن ”السلطات الأمنية تطارد المسلحين للقبض عليهم، وهم معروفون بالاسم“.

وأضاف جيلي أن ”المسلحين يطالبون بضرورة التزام الشركات العاملة في قطاع النفط بتشغيل عدد من أبناء المجتمعات المستضيفة لحقول النفط، إلى جانب تنفيذ مشروعات تنموية لصالح السكان، وأن محتجين آخرين اعتصموا السبت، أمام حقل زرقة أم حديد المشترك مع ولاية شرق دارفور؛ للمطالبة بنصيبهم فيما يعرف ببرنامج المسؤولية المجتمعية، المفروض على شركات الإنتاج تجاه المجتمعات المحلية“.

وتابع حاكم غرب كردفان ”نحن نعمل مع المحتجين على مسارين، الأمني والتفاوضي، حتى ننهي هذه الأزمة ونجنب حقول النفط مخاطر التوقف“، وفق تعبيره.

ويقع حقل ”بليلة“ النفطي ضمن امتياز شركة ”بترو إنرجي“ المحدودة وهي شراكة بين عدة شركات منها مؤسسة البترول الوطنية الصينية (CNPC)، وينتج الحقل نحو 29 ألف برميل من النفط يوميا، بينما ينتج حقل زرقة أم حديد للبترول نحو عشرة آلاف برميل يوميا، ويتصل الحقل بأنوب لنقل الخام إلى حقل بليلة بطول (150) كيلو مترا بقطر (12) بوصة.

ويبلغ احتياطي السودان من النفط المؤكد 6.8 مليار برميل، وهو بهذا يحتل الرقم 20 في العالم، بينما يبلغ احتياطيه المؤكد من الغاز الطبيعي مليار متر مكعب، بحسب بيانات وزارة الطاقة والنفط في السودان.