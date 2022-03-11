وسط أزمات متصاعدة.. أوروبا لن تفرض عقوبات على الغاز أو النفط الروسي

قرر الاتحاد الأوروبي عدم فرض عقوبات على صادرات الغاز أو النفط الروسية، في ظل استمرار الحرب على أوكرانيا، والتي انطلقت منذ ثلاثة أسابيع وتتواصل حتى الآن.

وقال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في مقطع فيديو نُشر على صفحته على فيسبوك اليوم الجمعة، إن الاتحاد الأوروبي لن يفرض عقوبات على صادرات الغاز أو النفط الروسية.

وتأتي تصريحاته على هامش قمة يعقدها زعماء الاتحاد في فرنسا.

من جهته، اعتبر وزير الزراعة الألماني جيم أوزدمير أن أسواق الغذاء العالمية يجب أن تظل مفتوحة دون قيود على الصادرات لضمان الإمدادات للدول الفقيرة، خاصة بعد أن تسبب الصراع في أوكرانيا في رفع الأسعار وشح الإمدادات.

وقال أوزدمير لمحطة تلفزيون زد.دي.إف الألمانية: ”يجب أن تظل الأسواق مفتوحة“.

وتصاعدت أزمة الغذاء العالمية، التي فجرها الغزو الروسي لأوكرانيا، هذا الأسبوع مع فرض قيود على تصدير المواد الغذائية من جانب مجموعة متزايدة من كبار البلدان المنتجة التي تسعى إلى إبقاء الإمدادات الغذائية الحيوية داخل حدودها.

وكان أوزدمير يتحدث قبل اجتماع لوزراء الزراعة في مجموعة الدول السبع الكبرى الذي تستضيفه ألمانيا اليوم الجمعة، لمناقشة تداعيات الصراع في أوكرانيا على الأمن الغذائي العالمي. وتتولى ألمانيا حاليا رئاسة مجموعة السبع.

وقال أوزدمير ”يجب أن نتأكد من أن الحبوب المتوفرة متوفرة بشكل عادل وبأسعار معقولة“.

وتضرر مستوردو الحبوب على مستوى العالم من ارتفاع الأسعار بعد التوقف المفاجئ للصادرات من أوكرانيا، والانخفاض الحاد في الإمدادات الروسية في أعقاب الصراع الذي تسبب في إغلاق الموانئ.

وقفزت أسعار القمح إلى أعلى مستوياتها في 14 عاما. وتوفر روسيا وأوكرانيا ما يقرب من 30 بالمئة من صادرات القمح العالمية وهما أيضا من كبار مُصدري زيوت الطعام.

وأبدى أوزدمير قلقه بشأن تأثير ارتفاع الأسعار وقلة الإمدادات على أفقر دول العالم بما في ذلك تعطل شحنات المساعدات الغذائية التي يقدمها برنامج الأغذية العالمي، وهو منظمة مساعدات إنسانية تابعة للأمم المتحدة.

وقال أوزدمير: ”تعتمد العديد من الدول على الإمدادات من روسيا وأوكرانيا… بالنسبة لبرنامج الأغذية العالمي فالأمر أكثر خطورة إذ يأتي 50 بالمئة (من الإمدادات) من البلدين“.