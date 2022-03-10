الإمارات: لن نتصرف بشكل منفرد ونرفع إنتاج النفط

قال مصدر إماراتي مطلع لرويترز اليوم الخميس، إن الإمارات لن تتصرف بشكل منفرد وترفع إنتاج النفط.

وأضاف المصدر، الذي اشترط عدم كشف هويته، أن الإمارات لا تزال ملتزمة بتحالف ”أوبك+“ وأن وزارة الطاقة وحدها المسؤولة عن سياسات البلاد النفطية.

وكان سفير الإمارات لدى واشنطن يوسف العتيبة قال في بيان إن السفارة نشرت على ”تويتر“ أن أبوظبي تفضل زيادة إنتاج النفط وستحث أوبك على بحث رفع الإنتاج.

ونقلت محطة ”سي.إن.إن“ وصحيفة ”فاينانشيال تايمز“، يوم الأربعاء، عن بيان من سفير الإمارات لدى واشنطن أن بلاده تفضل زيادة إنتاج النفط، وسوف تشجع أوبك على بحث رفعه.

وأضاف السفير أنه ”لطالما كانت دولة الإمارات العربية المتحدة موردًا موثوقًا ومسؤولًا للطاقة للأسواق العالمية لأكثر من 50 عامًا، وتؤمن بأن الاستقرار في أسواق الطاقة أمر بالغ الأهمية للاقتصاد العالمي“.

وبهذا تكون الإمارات أول دولة عضو في منظمة أوبك تدعو إلى زيادة الإنتاج.

لكن سهيل المزروعي وزير الطاقة قال في بيان لاحق إن بلاده تؤمن بالقيمة التي تقدمها مجموعة ”أوبك+“ للسوق.

وقاوم المجموعة حتى الآن دعوات من الولايات المتحدة وحلفائها لزيادة الإنتاج حتى مع ارتفاع أسعار النفط إلى أكثر من 120 دولارا للبرميل.

وبعد تصريحات العتيبة تراجعت أسعار النفط العالمية أمس الأربعاء بأكبر نسبة منذ الأيام الأولى لجائحة كوفيد-19 قبل عامين تقريبا.

وكان وزير الطاقة الألماني روبيرت هيك وجه، الثلاثاء، ”نداء عاجلا“ إلى مجموعة أوبك، داعيا إياها إلى ”زيادة الإنتاج“ لكبح ارتفاع الأسعار.

وتعد السعودية والإمارات، وبدرجة أقل الكويت والعراق، الدول الوحيدة في منظمة أوبك القادرة على ضخ المزيد من النفط.

وتملك هذه الدول طاقة احتياطية تقدر بما بين 2,5 مليون و3 ملايين برميل يوميا.

ومع ذلك، فإن ضخ هذه الكميات الإضافية لن يعوض انخفاض الصادرات الروسية، بحسب وكالة فرانس برس.

وتشهد أسعار النفط والغاز ارتفاعا متزايدا منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا يوم 24 شباط/ فبراير؛ بسبب مخاوف الإمدادات المرتبطة بالاجتياح الروسي، لا سيما أن موسكو تعد لاعبا مؤثرا في أسواق الطاقة العالمية.

ومنذ إعلان الولايات المتحدة وبريطانيا، يوم الثلاثاء، أنهما ستقطعان واردات الطاقة الروسية ردا على غزو روسيا لأوكرانيا ضمن جملة العقوبات الأخرى، ارتفعت أسعار النفط لمستويات قياسية جديدة لم تصل لها منذ أكثر من عقد.

وارتفعت أسعار النفط بالسوق الأمريكية العالمية في تعاملات ”وول ستريت“، يوم الأربعاء، لتواصل مكاسبها لليوم الرابع على التوالي، ولتلامس مستوياتها التاريخية التي سجلتها للمرة الأولى منذ عام 2008.