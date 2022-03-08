أسعار النفط تبدأ "استشعار" قرار الحظر الأمريكي

ارتفعت أسعار النفط بنحو أربعة في المئة عند التسوية الثلاثاء في أول استشعار لقرار الولايات المتحدة فرض حظر على واردات النفط الروسية وتصريحات بريطانيا بأنها ستتوقف تدريجيا عن استيراد النفط ومنتجاته من روسيا في نهاية العام.

ومن المتوقع أن تحدث هذه القرارات المزيد من الاضطرابات في سوق الطاقة العالمية إذ إن روسيا ثاني أكبر مصدر للنفط الخام.

وارتفعت أسعار النفط أكثر من 30 بالمئة منذ غزو روسيا لأوكرانيا، وفرضت الولايات المتحدة ودول أخرى مجموعة من العقوبات، التي عرقلت بالفعل صادرات النفط والغاز من روسيا حتى قبل فرض الحظر مع سعي التجار إلى تجنب الوقوع تحت طائلة عقوبات مستقبلية.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الثلاثاء حظر واردات النفط وواردات الطاقة الأخرى من روسيا. وقالت بريطانيا إنها ستتوقف تدريجيا عن استيراد النفط ومنتجاته من روسيا بنهاية عام 2022 لتمنح السوق والشركات وقتا لإيجاد بديل.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت 127.98 دولار للبرميل عند التسوية بارتفاع 3.9 بالمئة، بينما بلغت العقود الأمريكية الآجلة 123.70 دولار للبرميل بزيادة نسبتها 3.60 بالمئة.

وتُصدر روسيا ما بين سبعة وثمانية ملايين برميل يوميا من النفط الخام والوقود للأسواق العالمية.

وقال مات سميث، كبير محللي النفط في شركة كبلر، إن الولايات المتحدة تستورد كميات ضئيلة جدا من النفط من روسيا، غير أن الحظر يمثل ”سببا إضافيا آخر لخسارة إمدادات“.

وتابع: ”إنه مجرد تصعيد آخر ضمن سلسلة أحداث دفعت أسعار النفط الخام والمنتجات للارتفاع“.

وقال محللون في شركة (ريستاد إنرجي) الاستشارية ومقرها أوسلو إن حظر الواردات الروسية ربما يرفع أسعار النفط العالمية إلى 200 دولار للبرميل، وقبل إعلان الحظر الأمريكي، رفع جولدمان ساكس توقعاته لسعر خام برنت في 2022 إلى 135 دولارا للبرميل من 98 دولارا، ولعام 2023 إلى 115 دولارا للبرميل من 105 دولارات، قائلا إن الاقتصاد العالمي ربما يواجه ”أكبر صدمات على الإطلاق في إمدادات الطاقة“ بسبب دور روسيا الرئيسي.

تأتي اضطرابات الإمدادات في وقت يستمر فيه انخفاض المخزونات على مستوى العالم، وتوقع خمسة محللين استطلعت رويترز آراءهم انخفاض المخزون الأمريكي من الخام بنحو 700 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في الرابع من مارس آذار.