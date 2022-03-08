جونسون: دول العالم متحدة بشأن ضرورة وقف استخدام النفط الروسي

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الثلاثاء، إن الدول في جميع أنحاء العالم تتحد في موقفها بشأن ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة للحد من الاعتماد على النفط الروسي حتى لو كان ذلك صعبا على بعض الدول في وسط أوروبا، وفقا لوكالة ”رويترز“.

وكانت بريطانيا قد قالت في وقت سابق، إنها ستتخلص تدريجيا من واردات النفط والمنتجات النفطية الروسية بحلول نهاية 2022، وأعلنت الولايات المتحدة حظرا على هذه الواردات بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال جونسون بعد اجتماع مع زعماء التشيك والمجر وبولندا وسلوفاكيا: ”كان هناك اتفاق بشأن ضرورة التخلص من الاعتماد على النفط والغاز الروسي ونحن ماضون قدما، حتى على الرغم من أن هذا صعب للغاية على بعض الدول الأوروبية… ما نقوم به هو اتخاذ الخطوة الأولى“.

وأضاف ”هذه خطوة كبيرة يتخذها العالم… يتزايد الاشمئزاز ويتصاعد الغضب في جميع أنحاء العالم مما يحدث في أوكرانيا، ويضيق الخناق على نظام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين“.

وكانت حسابات لوكالة ”رويترز“، قد أوضحت بناء على تقرير لوكالة ”إنترفاكس“ للأنباء، أن إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز ارتفع في فبراير/شباط إلى 11.06 مليون برميل يوميا، في حين تعثرت حركة التجارة في الخام بفعل العقوبات المفروضة بسبب التطورات في أوكرانيا.

وزاد الإنتاج من 11 مليون برميل في اليوم في يناير/كانون الثاني، في حين قالت ”إنترفاكس“، إن ”إنتاج النفط ومكثفات الغاز الإجمالي بالأطنان، بلغ 42.23 مليون طن الشهر الماضي مقارنة مع 46.35 مليون في يناير/كانون الثاني“.

وتواجه روسيا صعوبات في بيع نفطها في أعقاب العقوبات الشاملة التي فرضها الغرب، بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا الأسبوع الماضي.

وكانت آثار العقوبات محسوسة في سوق النفط، فقد قُدمت عروض لبيع خام ”أورال“ الروسي الرئيسي بخصم يزيد على 18 دولارا للبرميل عن سعر مزيج برنت في المعاملات الفورية، وهو فارق قياسي لم يحدث منذ سقوط الاتحاد السوفيتي.

وحتى بهذا السعر عجز التجار عن إيجاد عملاء مستعدين للشراء.

وقالت ”إنترفاكس“ أيضا، إن ”صادرات النفط الروسية خارج دول الاتحاد السوفيتي السابق ارتفعت 12.7% في شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط عما كانت عليه قبل عام إلى 36.99 مليون طن“، أي 4.6 مليون برميل يوميا في المتوسط.

من جهته، قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إن‭‭ ‬‬ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، مستعدة للتعامل مع أي توقف لصادرات الغاز من روسيا، وفق ”رويترز“.

وردا على سؤال من إذاعة ”دويتشلاندفونك“ عما ستفعله الحكومة إذا أوقفت روسيا تصدير الغاز قال، هابيك: ”نحن مستعدون لذلك، أستطيع أن‭‭ ‬‬أؤكد أن لدينا ما يكفي تماما بالنسبة للشتاء الحالي والصيف“.