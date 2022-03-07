روسيا تهدد بقطع إمدادات الغاز عبر خط الأنابيب "نورد ستريم1"

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، مساء اليوم الاثنين، إن روسيا ”قد تقطع إمدادات الغاز عبر خط الأنابيب نورد ستريم1 إلى ألمانيا“، لكنها لم تتخذ حتى الآن مثل هذا القرار.

وأضاف نوفاك في بيان أذاعه التلفزيون الروسي: ”فيما يتصل بالاتهامات التي لا أساس لها ضد روسيا بخصوص أزمة الطاقة في أوروبا، وفرض حظر على نورد ستريم 2، فإننا لنا كل الحق في اتخاذ قرار مماثل وفرض حظر على ضخ الغاز من خلال خط أنابيب نورد ستريم 1، لكن حتى الآن لم نتخذ مثل هذا القرار.“

وكان المستشار الألماني أولاف شولتس قد أعلن تعليق المصادقة على تشغيل خط أنابيب الغاز ”نورد ستريم 2“ مع روسيا؛ ردا على اعتراف موسكو بالمنطقتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا، في حين حذّر من عقوبات إضافية محتملة، موضحا أنه طلب من الهيئة الألمانية الناظمة المسؤولة عن المشروع تعليق عملية مراجعته.

وقال حينها إن هذه المسألة ”تبدو تقنية، لكنها خطوة إدارية ضرورية تمنع أي مصادقة على خط الأنابيب. ومن دون هذه المصادقة لا يمكن بدء تشغيل نورد ستريم 2“.

وفي وقت سابق اليوم، بلغ سعر الغاز الطبيعي مستوى قياسيًّا في أوروبا والمملكة المتحدة على وقع المخاوف المرتبطة بالإمدادات، في حين تناقش الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إمكان فرض عقوبات على قطاع الطاقة الروسي جرّاء غزو أوكرانيا.

وارتفع السعر المرجعي للغاز ”تي تي أف“ الهولندي بأكثر من 60% إلى مستوى قياسي بلغ 345 يورو للميغاوات ساعة، في حين بلغ سعر الغاز البريطاني 800 بنس للوحدة الحرارية.

وكانت الإدارة الأميركية قد قالت في وقت سابق إن مشروع ”نورد ستريم 2“ سيكون ”بحكم الميت“ بعد أن نفذت روسيا تهديداتها بغزو أوكرانيا.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد طالب عدة مرات، قبل غزو روسيا لبلاده، بوقف فوري لمشروع أنبوب ”نورد ستريم 2“ لإيصال الغاز الطبيعي الروسي إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق.

ويمتدّ هذا الأنبوب، القادر على نقل 55 مليار متر مكعب من الغاز في العام، على 1230 كيلومتراً تحت مياه بحر البلطيق، وهو الطريق نفسه الذي يمتدّ عليه مشروع ”نورد ستريم 1“ الذي وضع بالخدمة في العام 2012.